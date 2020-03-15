Эльвира Шаймарданова elvirushaelvirusha
33 годаРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
удаленный помощник
Здравствуйте! Меня зовут Эльвира. Я удаленный помощник. Если Вы устали от рутинной работы, хотите больше времени уделять более важным задачам и расширить свой бизнес, то я смогу Вам помочь!
В данный момент я в поисках удаленной работы, рассматриваю вакансии с загруженностью на 2-3 часа в день.Я прошла курс “Координатор онлайн-проектов” в школе фриланса “Ваше дело”, успешно сдала экзамен и получила сертификат.Ссылка на сертификат https://drive.google.com/open?id=1QfzY3BXv472c81QWe0Yg0lFxpMtlrupEpm-2606g72I)Я могу быть полезна следующими навыками:
- работа с документами (word, excel);
- ведение и продвижение социальных сетей (Инстаграм, Вконтакте);
- создание и оформление презентаций в power point;
- работа в графических фото редакторах lightroom, canva, over, vsco;
- работа с платформой администрирования тренингов getcourse;
- создания лендингов на платформе тильда;
- работа с гугл-документами, таблицами, формами.
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