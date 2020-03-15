удаленный помощник

Здравствуйте! Меня зовут Эльвира. Я удаленный помощник. Если Вы устали от рутинной работы, хотите больше времени уделять более важным задачам и расширить свой бизнес, то я смогу Вам помочь!

В данный момент я в поисках удаленной работы, рассматриваю вакансии с загруженностью на 2-3 часа в день.Я прошла курс “Координатор онлайн-проектов” в школе фриланса “Ваше дело”, успешно сдала экзамен и получила сертификат.Ссылка на сертификат https://drive.google.com/open?id=1QfzY3BXv472c81QWe0Yg0lFxpMtlrupEpm-2606g72I)Я могу быть полезна следующими навыками:

работа с документами (word, excel);

ведение и продвижение социальных сетей (Инстаграм, Вконтакте);

создание и оформление презентаций в power point;

работа в графических фото редакторах lightroom, canva, over, vsco;

работа с платформой администрирования тренингов getcourse;

создания лендингов на платформе тильда;

работа с гугл-документами, таблицами, формами.