elvirusha

Эльвира Шаймарданова elvirusha

 
33 годаРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
удаленный помощник

Здравствуйте! Меня зовут Эльвира. Я удаленный помощник. Если Вы устали от рутинной работы, хотите больше времени уделять более важным задачам и расширить свой бизнес, то я смогу Вам помочь!

В данный момент я в поисках удаленной работы, рассматриваю вакансии с загруженностью на 2-3 часа в день.Я прошла курс “Координатор онлайн-проектов” в школе фриланса “Ваше дело”, успешно сдала экзамен и получила сертификат.Ссылка на сертификат  https://drive.google.com/open?id=1QfzY3BXv472c81QWe0Yg0lFxpMtlrupEpm-2606g72I)Я могу быть полезна следующими навыками:

  • работа с документами (word, excel);
  • ведение и продвижение социальных сетей (Инстаграм, Вконтакте);
  • создание и оформление презентаций в power point;
  • работа в графических фото редакторах lightroom, canva, over, vsco;
  • работа с платформой администрирования тренингов getcourse;
  • создания лендингов на платформе тильда;
  • работа с гугл-документами, таблицами, формами.
Таким образом, Вы сможете сэкономить массу времени, потому что всю рутинную работу сделаю я!Очень жду от Вас обратной связи!Мои контакты:тел.: 89370051713 (whatsapp, telegram, viber)эл.почта: [email protected]
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