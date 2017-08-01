emeraldeast

Сергей emeraldeast

 
49 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MS_Savchuk
44 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
9 баллов
6 лет назад
Создание логотипа компании + слоган
Проблем не возникло
Все понравилось, спасибо. Прекрасный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа компании + слоган
Сергей отличный заказчик и прекрасный человек, было легко и приятно сотрудничать. Мои наилучшие рекомендации. Спасибо!
Прекрасный специалист. Легко и приятно работать. Первое место в конкурсе. Рекомендую на 100%.
Ответный отзыв