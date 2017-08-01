emeraldeast

Предметная съемка товаров для размещения на площадке Amazon 1. Опыт работы в сфере коммерческой, предметной съемки. 2. Креативный и творческий подход к созданию продающих фотографий. 3. Оперативность. 4. Приветствуются навыки работы по созданию 3D презентаций и видео роликов. Портфолио ...