Создание лендингов | Контекстная и таргетированная реклама | SEO | SMM | Дизайн
О себе:Более 9 лет SEO-опыта.
Знания Photoshop и CorelDraw на высоком уровне.
Создаю лендинги и небольшие сайты (не интернет-магазины), мини-CRM-системы с нуля и под ключ.
Дизайн -> верстка -> программирование -> продвижение и реклама
Навыки: Corel Draw, PhotoShop, Adobe Flash, PHP, HTML, CSS
Многолетний опыт работы руководителем отдела по интернет-продвижению компаний федерального уровня.
Работа:Сайт (landing page, сайт-визитка и др.) — работаю по техническому заданию или грамотному и полному описанию с примерами, работаю на своём сервере, что позволяет вам просмотреть и внести правки в любой этап работы. После полной оплаты высылаю исходники или загружаю и распаковываю архив на вашем сервере.
Контекстная реклама — Яндекс.Директ и Google.Adwords, 5 рублей/объявление. Работаю по принципу 1 ключевик - 1
объявление. Средняя рекламная кампания — 500-1000 ключевых слов. От 1000
ключевиков цена 4р/объявление.
SEO — продвижение сайта в поисковых сетях.
- SEO-копирайтинг — 300р/1000 символов без пробелов, уникальность и грамотный текст.
- Продвижение сайта — оплата 20% от ссылочного бюджета (только вечные ссылки), минимальный ссылочный бюджет 5000р/мес.
- Консультации по продвижению — 1000р/час. Скайп или личная встреча.
Оплата: Прямые переводы на VISA, Яндекс.Деньги, WebMoney.
Работаю по предоплате 50 %
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт частного юриста256 просмотров
- Таргетированная реклама ВКонтакте159 просмотров
- ТОП-10 Google ГЕО160 просмотров
- ТОП-10 Google ГЕО159 просмотров
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- Главная страница сайта юридической компании220 просмотров
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- Сайт стоматологической клиники152 просмотра
- Сайт ювелирного завода145 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Все, что было нужно, сделано в очень краткие сроки. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично!