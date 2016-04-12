Создание лендингов | Контекстная и таргетированная реклама | SEO | SMM | Дизайн

О себе:

Более 9 лет SEO-опыта.

Знания Photoshop и CorelDraw на высоком уровне.

Создаю лендинги и небольшие сайты (не интернет-магазины), мини-CRM-системы с нуля и под ключ.

Дизайн -> верстка -> программирование -> продвижение и реклама

Навыки: Corel Draw, PhotoShop, Adobe Flash, PHP, HTML, CSS

Многолетний опыт работы руководителем отдела по интернет-продвижению компаний федерального уровня.

Работа:

Сайт

(landing page, сайт-визитка и др.) — работаю по техническому заданию или грамотному и полному описанию с примерами, работаю на своём сервере, что позволяет вам просмотреть и внести правки в любой этап работы. После полной оплаты высылаю исходники или загружаю и распаковываю архив на вашем сервере.

Контекстная реклама — Яндекс.Директ и Google.Adwords, 5 рублей/объявление. Работаю по принципу 1 ключевик - 1

объявление. Средняя рекламная кампания — 500-1000 ключевых слов. От 1000

ключевиков цена 4р/объявление.

SEO — продвижение сайта в поисковых сетях.

SEO-копирайтинг — 300р/1000 символов без пробелов, уникальность и грамотный текст.

Продвижение сайта — оплата 20% от ссылочного бюджета (только вечные ссылки), минимальный ссылочный бюджет 5000р/мес.

Консультации по продвижению — 1000р/час. Скайп или личная встреча.

Таргетированная реклама Вконтакте

— создание рекламной кампании от 3000р, в зависимости от количества объявлений и особенностей целевой аудитории. Сбор и парсинг целевой аудитории, фильтрация, сегменирование, создание рекламных баннеров, сбор контактных данных ЦА (телефон, скайп, инстаграм, наличие пары (актуально для рекламы подарков на ДР или для товаров, предназначенных для людей, состоящих в отношениях).

Оплата: Прямые переводы на VISA, Яндекс.Деньги, WebMoney.

Работаю по предоплате 50 %