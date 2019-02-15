empress_nessa

Анастасия empress_nessa

 
23 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн сайтов.

Всех приветствую!

Хочу сразу сказать, что профессионального образования НЕ имею.

Но, думаю, не для всех это важно. Так вот, я занимаюсь веб - дизайном полтора года, опыт, довольно таки, нормальный.

  • В основном делаю дизайн лендингов. (от 5 и более блоков).
  • Так же, делаю дизайн многостраничных сайтов.
  • Ну и Визитки.
Занимаюсь также фотографией и обработкой фотографией (!).

Вы от меня можете получить и что способна я делать:

  • Обработку фотографии ( то есть, цветокоррекция).
  • Изменение фона. (Вырезаю Вас и помещаю на другой фон, но, конечно, тени и другие элементы я добавляю на Вас. Пример: Вас надо поместить на фон, где имеется светильник/фонарь, но чтоб не нарушить композицию и все элементы работы, я на Вас добавлю свет от фонаря.
  • Ретушь. (Удаление ненужных элементов, ретуширую кожу и много что еще).
  • Создам Арт - работу.
  • Фото коллаж (Примеры в портфолио).
  • Убрать фон (оставить белый или другой какого-либо цвет).
Дизайн сайтаМногостраничный сайт
Портфолио