Дизайн сайтов.

Всех приветствую!

Хочу сразу сказать, что профессионального образования НЕ имею.

Но, думаю, не для всех это важно. Так вот, я занимаюсь веб - дизайном полтора года, опыт, довольно таки, нормальный.

В основном делаю дизайн лендингов. (от 5 и более блоков).

(от 5 и более блоков). Так же, делаю дизайн многостраничных сайтов .

. Ну и Визитки.

Занимаюсь также фотографией и обработкой фотографией (!).

Вы от меня можете получить и что способна я делать: