Дизайн сайтов.
Всех приветствую!
Хочу сразу сказать, что профессионального образования НЕ имею.
Но, думаю, не для всех это важно. Так вот, я занимаюсь веб - дизайном полтора года, опыт, довольно таки, нормальный.
- В основном делаю дизайн лендингов. (от 5 и более блоков).
- Так же, делаю дизайн многостраничных сайтов.
- Ну и Визитки.
Вы от меня можете получить и что способна я делать:
- Обработку фотографии ( то есть, цветокоррекция).
- Изменение фона. (Вырезаю Вас и помещаю на другой фон, но, конечно, тени и другие элементы я добавляю на Вас. Пример: Вас надо поместить на фон, где имеется светильник/фонарь, но чтоб не нарушить композицию и все элементы работы, я на Вас добавлю свет от фонаря.
- Ретушь. (Удаление ненужных элементов, ретуширую кожу и много что еще).
- Создам Арт - работу.
- Фото коллаж (Примеры в портфолио).
- Убрать фон (оставить белый или другой какого-либо цвет).
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Портфолио
- Арт - работы.35 просмотров
- Ретушь.41 просмотр
- Арт - работы.35 просмотров
- Ретушь + цвтокоррекция.43 просмотра
- Многостраничный сайт.45 просмотров
- Без названий.31 просмотр
- Питер.30 просмотров
- Фотостудия "Вмиг".34 просмотра
- Музыкальная группа.39 просмотров