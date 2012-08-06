Денис всегда делает больше,чем ты от него ожидаешь - быстрее, лучше! Проактивно предлагает лучшую реализацию и всегда заботится о том, чтобы я, как заказчик, остался доволен. Быстро работает, всегда понимает, что ты хочешь. Буду с ним работать дальше и другим советую!