en_ver_1

Энвер en_ver_1

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Верстка проекта на bootstrap

    На текущий момент ищем исполнителя для верстки 1 страницы на bootstrap 3. В дальнейшем в случае успешного опыта сотрудничества намерены работать по пдобным задачм в рамках развивающегося проекта (ukrzap.com) С Вас оценка бюджета по данной задаче и ...

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заверстать проект на Bootstrap

    Исходные данные: - есть интерактивный прототип, построенный на базе элементов Bootstrap - использованы 2 кастомные библиотеки http://bootflat.github.io/documentation.html http://davidstutz.github.io/bootstrap-multiselect/ Задача: - сверстать все страницы исключительно на bootstrap 3 Прочая информация: Прототип http://ukrzap.com/start.html Видеозапись с обзором прототипа http://youtu.be/kgG9fNXQFOA Условия выполнения задачи: ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт по продаже кода доступа (FreeRadius,LiqPay)

    $250

    Нужно разработать php-скрипты, которые: 1. При поступлении платежа через LiqPay генерировали бы аккаунт FreeRadius и отправлять инициатору платежа смс с данными учетки (логин, пароль) 2. Отражали бы отчет по сгенерированным учеткам: - учетки ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
BASSON_XVI
Денис 
32 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$63
10 баллов
9 лет назад
Заверстать проект на Bootstrap
Очень хороший заказчик. Требования формирует четко, знает чего хочет, инициативу поощряет. На связи 24/7. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
Денис всегда делает больше,чем ты от него ожидаешь - быстрее, лучше! Проактивно предлагает лучшую реализацию и всегда заботится о том, чтобы я, как заказчик, остался доволен. Быстро работает, всегда понимает, что ты хочешь. Буду с ним работать дальше и другим советую!
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