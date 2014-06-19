endcoder

Симонов Иван endcoder

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP,JS,HTML,CSS,Photoshop,SEO...

Верстаю, программирую, рисую, продвигаю. Опыт работы 5 лет.

PHPJavascriptHTMLCSSPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
E1ekTro111
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
2 балла
10 лет назад
Реализовать идею в DLE
Данный человек кидала, получил предоплату и в тот же миг пропал, не денег не работы... Обходите стороной данного типа ....
Wirena
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужен php код страницы - для проверки новых id тем
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lik12
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Настроить ajax меню на wp-сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vasilisa1210
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Раскрывающийся текст при нажатии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
iroster
Иван 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$70
5 баллов
10 лет назад
Модуль "Обмен сообщениями"
получил заказ.
все норм
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга