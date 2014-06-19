PHP,JS,HTML,CSS,Photoshop,SEO...
Верстаю, программирую, рисую, продвигаю. Опыт работы 5 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Шапка сайта146 просмотров
- Лендинг с нуля211 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
2 балла
10 лет назад
Данный человек кидала, получил предоплату и в тот же миг пропал, не денег не работы... Обходите стороной данного типа ....
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
5 баллов
10 лет назад
получил заказ.
Ответный отзыв
все норм
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга