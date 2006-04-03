Компания Meacom объявляет об открытии 4-х позиций для веб-программистов ASP.NET (C#). Нам нужны специалисты, имеющие опыт разработки ПО на основе технологии ASP.NET и уже начали осваивать ASP.NET 2. Открытые позиции подразумевают сотрудничество на удалённой основе, однако ...
Компания «Меаком» была образована группой молодых высококвалифицированных специалистов в области программной и аппаратной автоматизации технологических и бизнес-процессов, разработки программного обеспечения и управления высокотехнологичными проектами.
Компания специализируется на разработке сложных программных продуктов, ИТ-аутсорсинге, полном цикле разработки интернет/интранет систем, проектировании, реализации и внедрении современных систем автоматизации бизнес-процессов в компаниях, занятых в различных отраслях экономики.
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- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад