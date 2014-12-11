Создание Landing Page

Наша команда профессионалов сделает ваш бизнес в интернете прибыльным !!!

Вы забудете те времена когда не было не единого звонка по заказу вашего продукта.

Мы решим все ваши проблемы.

Мы создаем Landing Page – это веб-страница рекламного характера, содержащая информацию об услуге или товаре, переход на которую осуществляется по ссылке из поискового запроса или через баннер интернет-объявления.

P.S Мы вам нужны!

Сайты:

1. Визитка – от 200$ (3–5 страниц)

2. Обычный – от 350$ (5–15 страниц, галерея, форма обратной связи, небольшой каталог, CMS)

3. Портал – от 500$ (20+ CMS + модули, галерея и т.п.)

4. Интернет-магазин – от 700$ (каталог товаров, модули, оплата через сайт, формы и т.п.)

5. Поддержка сайта – от 30$ в месяц

СХЕМА РАБОТЫ:

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Подробное обсуждение технического задания (ТЗ). Если такового нет предоставлю бриф.

Предоплата 50 % от стоимости главной.

Создание прототипа (если такового нет) —> утверждение.

Создание дизайна (делаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не оговорено другое).

Правки (если таковые нужны; 2-е бесплатных ревизии).

Полная оплата —> отдаю исходники.

Если нужно, делаю внутренние странички (сумма обсуждается отдельно).

Что вы получаете?

Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.

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ОБЩЕНИЕ:

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Через систему приватных сообщений (рекомендую использовать именно этот способ, т. к. Вы можете убедиться, что сообщение доставлено адресату и гарантированно увидеть, что я его прочитала)

Skype: lilipopi1990 (общение в виде переписки)

Телефон могу дать в крайнем случае, когда нет альтернативы

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ГРАФИК РАБОТЫ:

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Работаю по будням с 10:00 до 21:00 (GMT+2)

Работа в выходные и праздничные дни оговаривается в индивидуальном порядке