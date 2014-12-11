Наша команда профессионалов сделает ваш бизнес в интернете прибыльным !!!
Вы забудете те времена когда не было не единого звонка по заказу вашего продукта.
Мы решим все ваши проблемы.
Мы создаем Landing Page – это веб-страница рекламного характера, содержащая информацию об услуге или товаре, переход на которую осуществляется по ссылке из поискового запроса или через баннер интернет-объявления.
P.S Мы вам нужны!
Сайты:
1. Визитка – от 200$ (3–5 страниц)
2. Обычный – от 350$ (5–15 страниц, галерея, форма обратной связи, небольшой каталог, CMS)
3. Портал – от 500$ (20+ CMS + модули, галерея и т.п.)
4. Интернет-магазин – от 700$ (каталог товаров, модули, оплата через сайт, формы и т.п.)
5. Поддержка сайта – от 30$ в месяц
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Что вы получаете?
Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.
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ОБЩЕНИЕ:
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ГРАФИК РАБОТЫ:
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