enginmediastudio

Александр Василенко enginmediastudio

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание Landing Page

Наша команда профессионалов сделает ваш бизнес в интернете прибыльным !!! 

Вы забудете те времена когда не было не единого звонка по заказу вашего продукта. 

Мы решим все ваши проблемы. 

Мы создаем Landing Page – это веб-страница рекламного характера, содержащая информацию об услуге или товаре, переход на которую осуществляется по ссылке из поискового запроса или через баннер интернет-объявления. 

P.S Мы вам нужны!

Сайты:

1. Визитка – от 200$ (3–5 страниц)

2. Обычный – от 350$ (5–15 страниц, галерея, форма обратной связи, небольшой каталог, CMS)

3. Портал – от 500$ (20+ CMS + модули, галерея и т.п.)

4. Интернет-магазин – от 700$ (каталог товаров, модули, оплата через сайт, формы и т.п.)

5. Поддержка сайта – от 30$ в месяц

  • СХЕМА РАБОТЫ:

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  • Подробное обсуждение технического задания (ТЗ). Если такового нет предоставлю бриф.
  • Предоплата 50 % от стоимости главной.
  • Создание прототипа (если такового нет) —> утверждение.
  • Создание дизайна (делаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не оговорено другое).
  • Правки (если таковые нужны; 2-е бесплатных ревизии).
  • Полная оплата —> отдаю исходники.
  • Если нужно, делаю внутренние странички (сумма обсуждается отдельно).

    • Что вы получаете?

    Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.

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    ОБЩЕНИЕ:

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  • Через систему приватных сообщений (рекомендую использовать именно этот способ, т. к. Вы можете убедиться, что сообщение доставлено адресату и гарантированно увидеть, что я его прочитала)
  • Skype: lilipopi1990 (общение в виде переписки)
  • mail: [email protected]
  • Телефон могу дать в крайнем случае, когда нет альтернативы

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    ГРАФИК РАБОТЫ:

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  • Работаю по будням с 10:00 до 21:00 (GMT+2)
  • Работа в выходные и праздничные дни оговаривается в индивидуальном порядке

    • Сайты «под ключ»
    нет отзывов
    $10/час
    от $200от 5 дней
    #1379