epsilon-design

Исаков epsilon-design

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-студия Epsilon-Design. Разработка сайтов "под ключ".

Разработка сайтов любой сложности с уникальным дизайном с использованием Django Framework и Angular 2.

Сайт: http://epsilon-design.ru/

Почта: [email protected]

Skype: epsilon-design

Телеграм: https://t.me/EpsilonDesign

DjangoAngular
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