eric

Гость eric

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
FlightNeg
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Верстка 2-х страниц
Чёткое ТЗ и такая же чёткая оплата. Отличный заказчик.
Все было сделано четко и оперативно. Человек сразу понял что требуется. +10
Ответный отзыв
janizary
Антон 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Изготовление баннера
Отлично поработали. Четкое задание, предоплата, никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все четко и очень оперативно. Большой респект.
Ответный отзыв
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$150
10 баллов
18 лет назад
Дизайн сайта
Очень детальное ТЗ, все удобно, без никаких претензий, 30% сделана предоплата, приятный заказчик, граммотный, понимает, чего хочет получить. Побольше бы таких заказчиков!
Все четко и опперативно. Люди практически всегда в сети. Остался доволен.
Ответный отзыв