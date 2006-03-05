Требуется сверстать 1 страницу. Уложиться надо за пару часов. Страница простая.
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для длительного сотрудничества. Оплата как фиксированная, так и процент от прибыли раскручеваемого проекта. Наличие опыта обязательно!Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Требуется оперативное изготовление баннераБаннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется сверстать 2 страницы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Необходимо написать модуль для сайта на php, который будет по истории котировок рисовать нужную статистику сделок. Примерный алгоритм такой: поставщик котировок->внесение в базу данных->обработка данных, генерация статистики->вывод в xml в одном из двух вариантов (полном, либо ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написания скрипта собирающего информацию из нескольких источников. После этого информация должна обрабатываться и заносится в базу. С последующим выводом ее на наш сайт.Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется ASM специалист для нетривиальной задачи. Для контакта оставляйте ICQ.Системное программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $25
Перепечатать текст с картинки в файл. Можете через Finereader.Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется asm/C++ специалист для долгосрочного сотрудничества.Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $40
Нужно срочно(в течении часа) сделать простой flash баннер.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $300
Требуется дизайн главной страницы сайта бизнес тематики. А также логотип к нему.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $2300
Требуется создания глобального портала под ключ. Возможно на вашей CMS.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется небольшой редизайн сайта. Шапка и пару иконок. Надо сделать все быстро и четко. Кто заинтересуется - стучитесь в асю.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется фотошопер с опытом работы и большим набором различных шрифтов. Требуется подправить кое-что на документе. Ну и соответственно чтобы эти правки небыли видны. Стучать в асю: 414-955-745Обработка фотографий19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется человек для создания дизайна сайта бизнес тематики. Дизайн будет включать в себя Flash елементы. Так что если вы не знаете flash, просьба не стучаться.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется человек с отличными знаниями структуры проведения онлайн платежей для тестирования скриптов на дыры. А так же для последующего устранения этих дыр(если обнаружатся). Кандидаты без опыта,и без портфолио не рассматриваются.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Рабочий пример - solidinvestment.com Необходимо написать подобные скрипты с возможностью совершения автоматических платежей. Есть ТЗ. Работы на 10-15 дней с тестами. Прием - отправку платежей сделать на яве для максимальной надежности, остальное можно на php. Дизайн готовый ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется специалист для создания дизайна бизнес сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $500
Требуется программист-дизайнер со знанием PHP, FLASH. Наличие дизайнерского вкуса обязательно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Требуется программист(группа) для написания софта для массовой рассылки писем. Приветствуются люди с готовыми наработками.Прикладное ПО18 заявокЗакрыт18 лет назад