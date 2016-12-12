Создание сайтов на WordPress (в т.ч. WooCommerce), OpenCart, адаптивная верстка bootstrap3
Знания: PHP; Javascript/JQuery; HTML, CSS; MySQL
Услуги:
- Адаптивная верстка сайтов (bootstrap 3);
- Создание копий сайтов, интернет-магазинов;
- Создание шаблонов для Wordpress, WooCommerce;
- Создание сайтов на WordPress;
- Создание шаблонов для Opencart (ocStore)
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Отзывы заказчиков
$30
2 балла
7 лет назад
WordPress
Извини брат, но это факт. Отзыв: Договорились, утвердили. Написал, что заболел, я согласился подождать и исполнитель пропал. Работу так и не сделал. Оценить нечего. Проблема в том, что НГ, теперь некогда делать. Так бы я забил, но теперь мне штраф за просрочку.
$15
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Большое спасибо. Все было сделано качественно, в срок, строго по ТЗ с внесением правок и дополнений по ходу работы, очень хороший и адекватный исполнитель. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Сергеем. Адекватный заказчик, всегда на связи, на все вопросы очень оперативно отвечал. Побольше бы таких.
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $15от 1 дня
#1051
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
$2/час
от $10от 1 дня
#615