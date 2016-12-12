Извини брат, но это факт. Отзыв: Договорились, утвердили. Написал, что заболел, я согласился подождать и исполнитель пропал. Работу так и не сделал. Оценить нечего. Проблема в том, что НГ, теперь некогда делать. Так бы я забил, но теперь мне штраф за просрочку.