Архитектурное проектирование промышленных и гражданских зданий и сооружений.
(проект и рабочий проект в соответствие со СНиП ами)
2х мерные чертежи на Auto Cad, 3х мерные моделирование и фотореалистические рендер, визуализация экстерьеров, интерьеров. (Auto Cad, 3D Max, Archi Cad,) Конвертация.
Дизайн и разработка персональных страниц, сайтов, логотипов, визиток, брошюр, каталогов, презентация и флеш анимация. ( Macromedia DreamWeaver, FireWorks, Flash, FreeHand, Net Objects Fusion, Corel Draw, Photo Shop, Power Point)
Образование: Ташкентский Политехнический Институт им Абу Райхан Беруний. 1978-1984 гг.
архитектор
архитектор & дизайнер. 2006 – 2011 y ( 6 years ).
“Sepeco” Design & Construction Co Ltd.
архитектор. 1998 – 2005 y ( 7 лет ).
“AKS” Design & Construction Co Ltd.
архитектор. 1994 - 1998 y ( 4 лет ).
“Yazeks” Textile Co Ltd.
архитектор. 1988 – 1994 y ( 6 лет ).
Проектный институт" Каракалпакгражданпроект"
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