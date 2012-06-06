Архитектор - Дизайнер. 3Д моделирование и визуализация

Архитектурное проектирование промышленных и гражданских зданий и сооружений.

(проект и рабочий проект в соответствие со СНиП ами)

2х мерные чертежи на Auto Cad, 3х мерные моделирование и фотореалистические рендер, визуализация экстерьеров, интерьеров. (Auto Cad, 3D Max, Archi Cad,) Конвертация.

Дизайн и разработка персональных страниц, сайтов, логотипов, визиток, брошюр, каталогов, презентация и флеш анимация. ( Macromedia DreamWeaver, FireWorks, Flash, FreeHand, Net Objects Fusion, Corel Draw, Photo Shop, Power Point)

Образование: Ташкентский Политехнический Институт им Абу Райхан Беруний. 1978-1984 гг.

архитектор

архитектор & дизайнер. 2006 – 2011 y ( 6 years ).

“Sepeco” Design & Construction Co Ltd.

архитектор. 1998 – 2005 y ( 7 лет ).

“AKS” Design & Construction Co Ltd.

архитектор. 1994 - 1998 y ( 4 лет ).

“Yazeks” Textile Co Ltd.

архитектор. 1988 – 1994 y ( 6 лет ).

Проектный институт" Каракалпакгражданпроект"