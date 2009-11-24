$5
Есть логотип нарисованный на бумаге. Надо перевести его в вектор для дальнейшей работы с ним в Macromedia Flash.
Логотипы и Знаки19 заявок
Закрыт
13 лет назад
Есть логотип нарисованный на бумаге. Надо перевести его в вектор для дальнейшей работы с ним в Macromedia Flash.
Нужен логотип для футбольного сайта. Ничего сверх естественного не надо. Цвет зеленый, либо оранжевый, либо все вместе. Можно пару вариантов. Тематика сайта: Турниры по виртуальному футболу (fifa). Подобный сайт - fifaleague.ru Логотип ~ 150 пикселей ...
Нужно создать турнирную таблицу по футболу... С данными из SQL