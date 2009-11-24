ervlen

Егений Еремеев ervlen

 
31 годРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Понравилось работать с Евгением. Предлагал идеи, давал советы, критиковал, во время оплатил. Рекомендую!
Хорошо сработано. Рекомендую!
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