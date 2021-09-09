Здравствуйте, не хотели бы вы взяться за мой проект ? https://www.weblancer.net/projects/internet-magaziny-61/sajt-internet-magazin-1126315/
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, хотел бы предложить вам заняться этим проектом. https://www.weblancer.net/projects/internet-magaziny-61/sajt-internet-magazin-1126315/ [u][b]Дублирую[/b][/u] [b]Необходимо сделать сайт под интернет-магазин + дизайн. Можно на Wordpress. С возможностью доработки после. Категории:[/b] Главная, Каталог, О нас, Контакты [b]Фильтры:[/b] брэнд, категория парфюмерии (нишевая, элитная, масс-маркет, middle ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
[b]Необходимо сделать сайт под интернет-магазин + дизайн. Можно на Wordpress. С возможностью доработки после. Категории:[/b] Главная, Каталог, О нас, Контакты [b]Фильтры:[/b] брэнд, категория парфюмерии (нишевая, элитная, масс-маркет, middle up) [b]Сортировка:[/b] по названию, по популярности и т.д. [b]Путь страницы[/b] ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт2 года назад