esenin0

Вадим Есенин esenin0

 
27 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт интернет-магазин

    Добрый день, хотел бы предложить вам заняться этим проектом. https://www.weblancer.net/projects/internet-magaziny-61/sajt-internet-magazin-1126315/ [u][b]Дублирую[/b][/u] [b]Необходимо сделать сайт под интернет-магазин + дизайн. Можно на Wordpress. С возможностью доработки после. Категории:[/b] Главная, Каталог, О нас, Контакты [b]Фильтры:[/b] брэнд, категория парфюмерии (нишевая, элитная, масс-маркет, middle ...

    WordPress
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт Интернет-магазин

    [b]Необходимо сделать сайт под интернет-магазин + дизайн. Можно на Wordpress. С возможностью доработки после. Категории:[/b] Главная, Каталог, О нас, Контакты [b]Фильтры:[/b] брэнд, категория парфюмерии (нишевая, элитная, масс-маркет, middle up) [b]Сортировка:[/b] по названию, по популярности и т.д. [b]Путь страницы[/b] ...

    WordPress
    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    2 года назад