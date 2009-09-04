Чем мы отличаемся от других: Веб-студия Ферт работает на средний бизнес.

Веб-студия Ферт работает на рынке веб-услуг с 2004 г. До сегодняшнего дня нами было создано более 180 веб-сайтов для компаний различного профиля. Наше кредо - внимательное отшение к нуждам и пожеланиям клиентов. Мы всегда подробно и терпеливо отвечаем на все вопросы, объясняя непонятное в функционировании виртуального мира.

Наш небольшой, но очень дружный интернациональный коллектив отличает прежде всего то, что мы очень любим нашу работу! Самое главное для нас - это не только красивый, правильно работающий веб-сайт, а радость в глазах клиента, который получает отличные результаты от сделанного нами сайта.