Требуется специалист, разбирающийся в директе или вк таргет рекламе. Планируются заказы, но нет понимания сколько за это брать. И проконсультировать по купонам - когда они работают. Долгосрочное сотрудничество. Если есть свободное время время. И территориально пишите где находитесь. В личку писать ...