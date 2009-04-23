esocial

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NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Спец по таргетированной рекламе ВК и ЯндексДиректу

    Требуется специалист, разбирающийся в директе или вк таргет рекламе. Планируются заказы, но нет понимания сколько за это брать. И проконсультировать по купонам - когда они работают. Долгосрочное сотрудничество. Если есть свободное время время. И территориально пишите где находитесь. В личку писать ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать, посадить 2 интернет-магазина

    $100

    Сам я дизайнер. Ищу верстальщика, который подберёт недорогое решение для сайта. Дизайн будет не сложный, сверстается легко. Нужен не совсем интернет-магазин, а что-то типа каталога товаров. Когда пользователь зайдёт на станицу товара такая формочка "хотите купить? ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать вёрстку

    $50

    Доделать вёрстку. Сверстать дивами, резиной. Бюджет: 500 рублей Начатая вёрстка: http://depositfiles.com/files/8mqtbajno PSD: http://depositfiles.com/files/cpy63k4p8 Оплата по факту, Срок: 24 часа. Работу даю в одни руки. Откликайтесь на проект только если у вас есть свободное время и вы сдадите вёрстку в срок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Администраторы групп ВКонтакте

    $50

    Требуются администраторы групп ВКонтакте: - Приглашать в группу с помощью специальной программы. - Нарисовать аватар для группы. - Модерировать комментарии, заводить дискуссию. От силы займёт час в день. Оплата: Группа 100 человек. (Занимает один час) - 50 рублей. Группа 1000 человек. (За ...

    Прочее94 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Доделать вёрстку
Отлично поработали! Задача была сформулирована четко и понятно. Оплата без задержек. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Всё отлично! Хорошая вёрстка, оперативные правки. Доволен сотрудничеством, рекомендую.
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