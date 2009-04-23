Требуется специалист, разбирающийся в директе или вк таргет рекламе. Планируются заказы, но нет понимания сколько за это брать. И проконсультировать по купонам - когда они работают. Долгосрочное сотрудничество. Если есть свободное время время. И территориально пишите где находитесь. В личку писать ...
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Продвинуть сайт tricolortut.ru по запросам, по всей России: регистрация триколор 3177 триколор тв регистрация ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сам я дизайнер. Ищу верстальщика, который подберёт недорогое решение для сайта. Дизайн будет не сложный, сверстается легко. Нужен не совсем интернет-магазин, а что-то типа каталога товаров. Когда пользователь зайдёт на станицу товара такая формочка "хотите купить? ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
Продвинуть сайт топ 3 пластиковые окна пластиковые балконы регион: Казань Сроки и стоимость. В личку не писать.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доделать вёрстку. Сверстать дивами, резиной. Бюджет: 500 рублей Начатая вёрстка: http://depositfiles.com/files/8mqtbajno PSD: http://depositfiles.com/files/cpy63k4p8 Оплата по факту, Срок: 24 часа. Работу даю в одни руки. Откликайтесь на проект только если у вас есть свободное время и вы сдадите вёрстку в срок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сверстать дизайн дивами под резину, оплата 500 рублей по факту. Макет могу показать. Предлагайте сроки.HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуются администраторы групп ВКонтакте: - Приглашать в группу с помощью специальной программы. - Нарисовать аватар для группы. - Модерировать комментарии, заводить дискуссию. От силы займёт час в день. Оплата: Группа 100 человек. (Занимает один час) - 50 рублей. Группа 1000 человек. (За ...Прочее94 заявкиЗакрыт15 лет назад