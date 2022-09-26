esperan2302

Александр esperan2302

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать сайт

    Требуется разработать сайт с товарами на основе информации с сайта поставщика. Необходимо реализовать перечень категорий, корзину и форму заказа. Сайт должен включать админ панель для редактирования категорий и товаров, что обеспечит удобство управления контентом.

    Создание сайтов
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт или изменить имеющийся

    Требуется создать новый сайт или изменить существующий, чтобы он напоминал сайт поставщика mamalish.by. Загрузка товаров должна осуществляться из Excel файла, предоставленного в приложении. Домен будет отличаться от текущего.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать посадочную страницу

    Необходимо разработать посадочную страницу с HTML-версткой для товара, аналогичного тому, что представлен на сайте mebelkuzy.ru. Учитывайте специфику рынка Беларуси в дизайне и контенте страницы.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработать сайт-копию с изменениями визуала и данными для Беларуси на основе сайта www.roststul.ru. Учитывайте адаптацию контента и дизайн для целевой аудитории.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

maestro2452
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
2 года назад
Создать сайт или изменить имеющийся
.
предоплату взял - не исполнил заявку
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