esperan2302

Требуется разработать сайт с товарами на основе информации с сайта поставщика. Необходимо реализовать перечень категорий, корзину и форму заказа. Сайт должен включать админ панель для редактирования категорий и товаров, что обеспечит удобство управления контентом.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать новый сайт или изменить существующий, чтобы он напоминал сайт поставщика mamalish.by. Загрузка товаров должна осуществляться из Excel файла, предоставленного в приложении. Домен будет отличаться от текущего.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать посадочную страницу с HTML-версткой для товара, аналогичного тому, что представлен на сайте mebelkuzy.ru. Учитывайте специфику рынка Беларуси в дизайне и контенте страницы.HTML-верстка17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт-копию с изменениями визуала и данными для Беларуси на основе сайта www.roststul.ru. Учитывайте адаптацию контента и дизайн для целевой аудитории.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
предоплату взял - не исполнил заявку