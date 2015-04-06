estelle23

Элина estelle23

 
36 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Почти 5 лет успешной работы в сфере рекламы и полиграфии. Образование, рекомендации, портфолио... 

Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга