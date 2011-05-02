Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Опять качественно выполненная работа.
Ответный отзыв
Работать с заказчиком одно удовольствие. Оплата сразу по завершении проекта.
$40
10 баллов
12 лет назад
Рад сотрудничеству с исполнителем. Сделано все, что нужно + исправления по замечаниям.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все четко по ТЗ, предоставил необходимую информацию, оплатил работу без задержек.
$200
10 баллов
13 лет назад
Очень доволен работой Дмитрия! Все сделано отлично, без нареканий. Дмитрий прекрасно разбирается во всех тонкостях своей работы, без проблем справился со всеми задачами которые были перед ним поставлены! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик. Коммуникабелен. Все четко, согласно ТЗ, оплата в срок и в полном объеме. Своевременно предоставляет все необходимые для работы материалы. Спасибо за сотрудничество!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#311
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#1269
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 90 дней
#1343
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#2139