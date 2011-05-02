esunger

Дмитрий esunger

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Верстка, создание интернет сайтов под ключ, поисковая оптимизация, интернет реклама, юзабилити;

- Joomla, Drupal 7, DSpace, Google Adwords, Yandex Direct;

- PHP, MySQL, HTML, CSS;

PHPMySQLHTMLCSSJoomlaDrupal
Отзывы заказчиков
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка на Drupal 7
Опять качественно выполненная работа.
Работать с заказчиком одно удовольствие. Оплата сразу по завершении проекта.
Ответный отзыв
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка на Drupal
Рад сотрудничеству с исполнителем. Сделано все, что нужно + исправления по замечаниям.
Отличный заказчик. Все четко по ТЗ, предоставил необходимую информацию, оплатил работу без задержек.
Ответный отзыв
SuiRey
Егор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$200
10 баллов
13 лет назад
Сверстать шаблон из PSD макета на Joomla
Очень доволен работой Дмитрия! Все сделано отлично, без нареканий. Дмитрий прекрасно разбирается во всех тонкостях своей работы, без проблем справился со всеми задачами которые были перед ним поставлены! Рекомендую!
Очень адекватный заказчик. Коммуникабелен. Все четко, согласно ТЗ, оплата в срок и в полном объеме. Своевременно предоставляет все необходимые для работы материалы. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#311
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#1269
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 90 дней
#1343
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#2139