esvoronov99

Есть сайт [url=http://razved-bat.ru/]razved-bat.ru/[/url] На нем необходимо привести верстку в порядок. Что бы на всех браузерах и разрешениях экранов открывалось ОДИНАКОВО! тут пример как не должно быть [url=https://disk.yandex.ru/client/disk]disk.yandex.ru/client/dis...[/url] ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН! если вы не знаете как это сделать или знаете только теоретически, то ...