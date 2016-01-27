esvoronov99

Есть подключенная Яндекс Касса В ней включена услуга Оплата по частям (Рассрочка) Есть лендинг Есть платформа гет курс Задача: Сделать так, чтобы человек заходя на сайт мог выбрать тариф курса (их 3шт) и мог выбрать вариант оплаты в Рассрочку. Выбрал ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на Modx. http://xn----9sblb0aedw1a0im.xn--p1ai/ Хотели сменить пароль от админки, но программист сказал нет базы данных, поэтому ничего сделать нельзя. Напакостил бывший программист Необходимо вернуть к жизни административную панель сайта,что бы доступ был только у нас,никто не ...Базы данных4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт [url=http://razved-bat.ru/]razved-bat.ru/[/url] На нем необходимо привести верстку в порядок. Что бы на всех браузерах и разрешениях экранов открывалось ОДИНАКОВО! тут пример как не должно быть [url=https://disk.yandex.ru/client/disk]disk.yandex.ru/client/dis...[/url] ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН! если вы не знаете как это сделать или знаете только теоретически, то ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо внести небольшие правки в LP и настроить цель в метрике Сайт http://stroydizainproekt.ru/ Видео ТЗ тут [url=https://yadi.sk/i/UNMNCVuYqeTYD]yadi.sk/i/UNMNCVuYqeTYD[/url] Сделать нужно сегодняВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
К Landing Page привязать систему оплаты PayMaste. CMS нет, сайт сделан в html. h ttp://razved-bat.ru/ Требования: - обязателен опыт в привязке платежных систем! В комментариях просьба указывать срок и стоимость работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Необходимо: [url=http://pravovye-uslugi.ru/index.html].[/url] и внести мелкие правки (указаны в видео тз), и залить на хостинг. Сайт наш, на хостинге он есть! Просто необходимо перекинуть на другой домен и внести правки В итоге должен получиться полностью функционирующий сайт со всеми исправлениями. В ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад