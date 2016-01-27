esvoronov99

Евгений Воронов esvoronov99

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поставить кнопку яндекс кассы на сайт

    Есть подключенная Яндекс Касса В ней включена услуга Оплата по частям (Рассрочка) Есть лендинг Есть платформа гет курс Задача: Сделать так, чтобы человек заходя на сайт мог выбрать тариф курса (их 3шт) и мог выбрать вариант оплаты в Рассрочку. Выбрал ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реанимировать базу данных для сайта на modx. Что бы войти в админку

    Есть сайт на Modx. http://xn----9sblb0aedw1a0im.xn--p1ai/ Хотели сменить пароль от админки, но программист сказал нет базы данных, поэтому ничего сделать нельзя. Напакостил бывший программист  Необходимо вернуть к жизни административную панель сайта,что бы доступ был только у нас,никто не ...

    MODX
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Привести верстку на LP в порядок.Что бы отображалось везде одинаково

    Есть сайт [url=http://razved-bat.ru/]razved-bat.ru/[/url]  На нем необходимо привести верстку в порядок. Что бы на всех браузерах и разрешениях экранов открывалось ОДИНАКОВО!  тут пример как не должно быть [url=https://disk.yandex.ru/client/disk]disk.yandex.ru/client/dis...[/url]  ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН!  если вы не знаете как это сделать или знаете только теоретически, то ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Привязать систему оплаты PayMaster к Landing Page

    К Landing Page привязать систему оплаты PayMaste. CMS нет, сайт сделан в html. h ttp://razved-bat.ru/  Требования:  - обязателен опыт в привязке платежных систем!   В комментариях просьба указывать срок и стоимость работы

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать лендинг и внести небольшие правки

    $10

    Необходимо:   [url=http://pravovye-uslugi.ru/index.html].[/url] и внести мелкие правки (указаны в видео тз), и залить на хостинг.    Сайт наш, на хостинге он есть! Просто необходимо перекинуть на другой домен и внести правки  В итоге должен получиться полностью функционирующий сайт со всеми исправлениями.   В ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
vovan77
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Привязать систему оплаты PayMaster к Landing Page
Отличный заказчик. Очень четко поставил задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Работа сделана отлично)
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