Лжец. Я был на связи, денег просто так не брал. Верстку сделал, отдал. Притом дешевле чем она стоит. И он еще мне отзыв написал...спасибо. Мог бы просто исчезнуть. Не связывайтесь с этим человеком! Только пожалеете.