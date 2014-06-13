etoja

Аксенов Олег etoja

 
38 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Магазин на drupal /commerce kickstart/

    $500

    Ищу программера и верстальщика Необходима разработка магазина на друпал, стандартный набор функционала, уже реализованиого в commerce kickstart необходима по большей части верстка и установка/доработка собуствующих модулей, в кикстарте уже мнго реализовано из функционала который требуеться

    Drupal
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mister_V
Виктор 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-5)
$500
2 балла
9 лет назад
Магазин на drupal /commerce kickstart/
Лжец. Я был на связи, денег просто так не брал. Верстку сделал, отдал. Притом дешевле чем она стоит. И он еще мне отзыв написал...спасибо. Мог бы просто исчезнуть. Не связывайтесь с этим человеком! Только пожалеете.
Советую ни в коем случае не связываться с данным исполниетелем, Не отетственный, не профисиональный общение с клиентами на уровне ниже "0" ответы на письма приходят раз в неделю, на связь не выходит взял предопалату и месяц кормил "завтраками" по факту работа не сделана - время потерянно ниже попытаюсь выложить про него максимально, известную мне информацию : Виктор Воробец https://vk.com/id242228565 http://www.odnoklassniki.ru/profile/564946942657 skype: vorobetstudio cell: 063 94 04 169
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