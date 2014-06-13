$250
Добрый день необходимо интегрировать дизайн на платформу shopify все достаточно просто, стандартный набор функционала
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
9 лет назад
Добрый день необходимо интегрировать дизайн на платформу shopify все достаточно просто, стандартный набор функционала
Ищу программера и верстальщика Необходима разработка магазина на друпал, стандартный набор функционала, уже реализованиого в commerce kickstart необходима по большей части верстка и установка/доработка собуствующих модулей, в кикстарте уже мнго реализовано из функционала который требуеться