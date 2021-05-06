Веб-дизайнер, ДЕЛАЮ ГУЧЧИ ДИЗАЙН

Я являюсь веб-дизайнером и специализируюсь на разработке дизайна интерфейсов. Я обожаю все, что связано с визуальным дизайном и всегда пытаюсь мыслить нестандартно, чтобы бросить вызов в первую очередь себе. Мне приносит удовольствие помогать своим клиентам в развитии их бизнеса и делать так, чтобы конечный потребитель всегда оставался довольным

Мои скилы:

• Аналитика, оценка проекта, написание ТЗ

• Знание принципов юзабилити сайтов

• Базовое представление об HTML-верстке

• Понимание принципов проектирования

и разработки сайтов и интерфейсов

• Опыт дизайна под разные устройства (десктоп, планшеты, смартфоны)

• Знание особенностей веб-проектов (респонсив, адаптив)

• Уверенное владение Photoshop

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Уверенно чувствую себя при общении с клиентами, умею находить общий язык с ними и презентовать проекты

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Профиль на Behance: www.behance.net/redmight139bfe