Григорий Андриенко etopatricketopatrick
Я являюсь веб-дизайнером и специализируюсь на разработке дизайна интерфейсов. Я обожаю все, что связано с визуальным дизайном и всегда пытаюсь мыслить нестандартно, чтобы бросить вызов в первую очередь себе. Мне приносит удовольствие помогать своим клиентам в развитии их бизнеса и делать так, чтобы конечный потребитель всегда оставался довольным
Мои скилы:
• Аналитика, оценка проекта, написание ТЗ
• Знание принципов юзабилити сайтов
• Базовое представление об HTML-верстке
• Понимание принципов проектирования
и разработки сайтов и интерфейсов
• Опыт дизайна под разные устройства (десктоп, планшеты, смартфоны)
• Знание особенностей веб-проектов (респонсив, адаптив)
• Уверенное владение Photoshop
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Уверенно чувствую себя при общении с клиентами, умею находить общий язык с ними и презентовать проекты
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Профиль на Behance: www.behance.net/redmight139bfe
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