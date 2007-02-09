Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...