etvnet

Комар Игорь etvnet

 
48 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Редизайн сайта, стиль Web 2.0, IP-телевидение

    Требуется редизайн сайта http://www.etvnet.ca/ Новый дизайн должен быть в стиле Web 2.0. Что такое «Дизайн в стиле Web 2.0» в нашем представлении: http://designformasters.info/posts/web20-design-elements http://pavlik.livejournal.com/36870.html Требуется дизайн и верстка двух страниц: * Титульной * Шаблон внутренней страницы Технические требования: 1. Избегать использования ...

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • IP-телевидение (Perl)

    $30000

    Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: http://www.etvnet.ca Сервис: Русскоязычное IP-телевидение Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на платной основе). Сайт работает в режиме коммерческой ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSPerl
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • IP-телевидение (Perl)

    $10000

    Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: Русскоязычное IP-телевидение Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на платной основе). Сайт работает в режиме коммерческой ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSPerl
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий программист Perl/mySQL (Киев)

    $10000

    Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный ведущий программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 4-х лет. - Опыт ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSDelphiPerl
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист Perl/mySQL (Киев)

    $10000

    Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 2-х лет. - Опыт использования ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSDelphiPerl
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий программист Perl/mySQL (Киев)

    $1800

    Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный ведущий программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 4-х лет. - Опыт ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSDelphiPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Удаленный программист Perl/mySQL (Киев)

    $1100

    Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 2-х лет. - Опыт использования ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSDelphiPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Streaming video (Perl)

    $3000

    Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...

    MySQLDelphiPerl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад