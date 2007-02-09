Требуется редизайн сайта http://www.etvnet.ca/ Новый дизайн должен быть в стиле Web 2.0. Что такое «Дизайн в стиле Web 2.0» в нашем представлении: http://designformasters.info/posts/web20-design-elements http://pavlik.livejournal.com/36870.html Требуется дизайн и верстка двух страниц: * Титульной * Шаблон внутренней страницы Технические требования: 1. Избегать использования ...
- Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30000
Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: http://www.etvnet.ca Сервис: Русскоязычное IP-телевидение Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на платной основе). Сайт работает в режиме коммерческой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10000
Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: Русскоязычное IP-телевидение Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на платной основе). Сайт работает в режиме коммерческой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10000
Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный ведущий программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 4-х лет. - Опыт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $10000
Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 2-х лет. - Опыт использования ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1800
Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный ведущий программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 4-х лет. - Опыт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1100
Канадская компания Matvil Corp., лидер на рынке русскоязычного IP-телевидения, объявляет о поиске кандидата на вакансию «Удаленный программист Perl/mySQL». Требования к кандидатам: - Наличие постоянного подключения к Интернет. - Опыт программирования на Perl не менее 2-х лет. - Опыт использования ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $3000
Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад