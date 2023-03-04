Здравствуйте, дорогие заказчики и фрилансеры, которые зашли на мой профиль

Добрый день, дорогой читатель данного портфолио!

Здесь будет написано только то, что вас может заинтересовать. Возможно, я буду интересен как компаньон в проекте с другим человеком, либо для нового заказа, который будет по итогу сделан.

Что же я из себя представляю и почему же я считаю, что выполню ваш заказ?

Во-первых, опыт работы на фриланс биржах – около 4-х лет. Много положительных отзывов и комментариев, также имелись и “чаевые”. Работал до этого на русскоязычных биржах, так как трафик был с нескольких стран сразу.

Во-вторых, имею постоянных заказчиков, которые до сих пор довольны качеством сделанных работ. Так же можете быть и вы. Заказчики, которые имеют постоянного исполнителя не тратят лишнее время и деньги. Не всегда можно понять, работает над вашей работой человек или нет.

В-третьих, имею огромный запас инструментов и сервисов, которые оптимизируют процесс работы и поэтому вы в быстрый срок получите готовую программу или проект.

Теперь поговорим про направления, в которых работаю:

Создание баз данных Программы для курсовых/дипломных работ Игры на Unity Калькуляторы для сайтов (в основном требуют для расчета стоимости) Боты/скрипты (боты как для ТГ, так и для рассылок и т.д) Программы, автоматизирующие работу компании/бизнеса

Теперь вы знаете больше о человеке, с которым имеете дело. Работать люблю, так же, как и достойную оплату за свои труды. Могу погрузиться в работу по уши, если вижу взаимность в общении с заказчиком или компаньоном.

Всего доброго!