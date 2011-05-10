Здравствуйте, необходимо просто из растрированного изображения приложенного набрать в течение 1-2 часов таблицу в ворде, без выкрутасов просто чтобы читалось и редактировалось, в альбомной форме страницы, просто ПДФ нередактируемый, а некогда набирать самому, переводить надо ...
Артюхов Евгений Вячеславович
Дата рождения 03.09.1979 г.
Тел.: 89101486958, (831) 2522356, E-mail: [email protected], ICQ 362531942
Образование:
'2004 НГЛУ им. Добролюбова, РФУ, перевод и переводоведение, французский, английский
'2004 ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, национальная экономика
Опыт работы:
2007 окт – наст.момент ОАО ЦНИЛХИ, лесохимический институт, ОВЭД, переводчик
2007 март – 2007 сент «Янус» бюро переводов, переводчик английского языка
2006 дек – 2007 март «Ройд» бюро переводов, переводчик английского и французского языков
2006 июнь - 2007 июль ООО Евростудия, образовательные услуги и переводы, переводчик, вне штата
2006 янв – 2006 май ООО ННХС, производство и продажа упаковочного оборудования, менеджер ВЭД
2000 янв - 2001 май ОАО ГАЗ, внешнеэкономический отдел, переводчик, гид
1996 -1997 ООО Сигма, образовательные услуги, переводчик, диктор
Дополнительные сведения:
• ПК – уверенный пользователь (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Image Ready, Fine Reader, ACDSee, основы HTML-программирования – есть свой сайт).
• Опыт работы репетитором английского и французского языков (возрастные категории 13-20 лет).
• Опыт проведения телефонных переговоров и обеспечение информационного обмена с организациями и учреждениями США, Франции, Финляндии (в частности для ОблГИБДД НО).
• Опыт переводов различной сложности текстов административного, юридического, корпоративного и уставного характера, публикаций, опыт перевода сайтов, в том числе креативные переводы (реклама, маркетинг).
• Опыт проведения переговоров, обеспечения повседневной межъязыковой коммуникации, ведение общения он-лайн с иностранными партнерами.
• Опыт технического перевода и работы с технически сложными заказами при закупке и продаже оборудования в Италии (CosmaPak, PE Labellers) , Германии (BVM), Франции (Cermex, Sidel).
• Последнее время (18 месяцев) в числе прочих переводы по химической тематике, стандарты (STM, BSI, ISO), а также перевод бизнес-планов, инвестпакета, договоров, оферт, уставной документации, текущей корреспонденции, банковских гарантий, подготовка выставочных материалов и представление организации на международных мероприятиях и пр. в рамках деятельности ОАО ЦНИЛХИ.
• Активный фриланс в областях: ИТ, медицина (фармакология, методика, симптоматика), судостроение, нефть-газ, электроника, экономика, юриспруденция и др.
- $5Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте, необходимо просто из растрированных изображений приложенных набрать в течение 3-6 часов две таблицы в ворде, без выкрутасов просто чтобы читалось и редактировалось, в альбомной форме страницы, просто ПДФ нередактируемый, а некогда набирать самому, переводить ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт14 лет назад