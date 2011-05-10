Артюхов Евгений Вячеславович

Дата рождения 03.09.1979 г.

Тел.: 89101486958, (831) 2522356, E-mail: [email protected], ICQ 362531942

Образование:

'2004 НГЛУ им. Добролюбова, РФУ, перевод и переводоведение, французский, английский

'2004 ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, национальная экономика

Опыт работы:

2007 окт – наст.момент ОАО ЦНИЛХИ, лесохимический институт, ОВЭД, переводчик

2007 март – 2007 сент «Янус» бюро переводов, переводчик английского языка

2006 дек – 2007 март «Ройд» бюро переводов, переводчик английского и французского языков

2006 июнь - 2007 июль ООО Евростудия, образовательные услуги и переводы, переводчик, вне штата

2006 янв – 2006 май ООО ННХС, производство и продажа упаковочного оборудования, менеджер ВЭД

2000 янв - 2001 май ОАО ГАЗ, внешнеэкономический отдел, переводчик, гид

1996 -1997 ООО Сигма, образовательные услуги, переводчик, диктор

Дополнительные сведения:

• ПК – уверенный пользователь (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Image Ready, Fine Reader, ACDSee, основы HTML-программирования – есть свой сайт).

• Опыт работы репетитором английского и французского языков (возрастные категории 13-20 лет).

• Опыт проведения телефонных переговоров и обеспечение информационного обмена с организациями и учреждениями США, Франции, Финляндии (в частности для ОблГИБДД НО).

• Опыт переводов различной сложности текстов административного, юридического, корпоративного и уставного характера, публикаций, опыт перевода сайтов, в том числе креативные переводы (реклама, маркетинг).

• Опыт проведения переговоров, обеспечения повседневной межъязыковой коммуникации, ведение общения он-лайн с иностранными партнерами.

• Опыт технического перевода и работы с технически сложными заказами при закупке и продаже оборудования в Италии (CosmaPak, PE Labellers) , Германии (BVM), Франции (Cermex, Sidel).

• Последнее время (18 месяцев) в числе прочих переводы по химической тематике, стандарты (STM, BSI, ISO), а также перевод бизнес-планов, инвестпакета, договоров, оферт, уставной документации, текущей корреспонденции, банковских гарантий, подготовка выставочных материалов и представление организации на международных мероприятиях и пр. в рамках деятельности ОАО ЦНИЛХИ.

• Активный фриланс в областях: ИТ, медицина (фармакология, методика, симптоматика), судостроение, нефть-газ, электроника, экономика, юриспруденция и др.