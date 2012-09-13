Иван принял мою заявку по разработке 3-х лого. Договорились что оплата по каждому после утверждения. Я выполнил несколько вариантов по первому, Иван выбрал один из них и начал кормить завтраками на счет оплаты. Прошел месяц денег я так и не получил. Время потрачено впустую. Не рекомендую!