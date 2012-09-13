eurocity

Иван eurocity

 
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Граббер с интернет-магазина

    Добрый день, Возможна ли реализация граббера с интернет-магазина pixel.by товаров (описания, фото, цены) на другой магазин (платформа не важна, в принципе). Если да, то жду предложений Спасибо

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипов

    Добрый день, Необходима разработка трех логотипов для веб-сайтов. (для примера - Napolni.by) Яркие, web 2.0 так сказать - выполнена в векторе, само собой с большего— воля и виденье дизайнера. Оплата нал/безнал/webmoney Все предложения выкидываем здесь. Звонить и писать в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько магазинов с общей базой

    Доброй ночи, друзья Есть интернет-магазин на ShopScript с большим количеством товаров (около 3-4 тысяч). Необходимо создать 5-7 клонов. У всех клонов должна быть ОБЩАЯ база товаров, однако тексты (телефоны, информация о магазине, информация по доставке, ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    Здравствуйте, Нуждаемся в разработке логотипа для сайта markt.by На текущий сайт не надо ориентироваться. Требования к работе: - выполнена в векторе, само собой - слово MARKT должно быть написано ПРОПИСНЫМИ буквами, темно красного, бордового цвета - под ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Добрый день, есть давно работающий интернет-магазин на платформе шоп-скрипт. Очень заинтересован в постоянном сотрудничестве с хорошим специалистом для доработок. Первые задания в приложении. Форма оплаты любая.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена великолепно! Именно то, что я ожидал. Цена - демократична, работать - приятно.
Ответный отзыв
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
0 баллов
11 лет назад
Разработка логотипов
Иван принял мою заявку по разработке 3-х лого. Договорились что оплата по каждому после утверждения. Я выполнил несколько вариантов по первому, Иван выбрал один из них и начал кормить завтраками на счет оплаты. Прошел месяц денег я так и не получил. Время потрачено впустую. Не рекомендую!
kimmer
Кирилл 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Доработка интернет-магазина
Прекрасный заказчик! Четко поставил задачи. Оперативно отвечал на вопросы. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Рекомендую!
Кирилл великолепно справился с заданием. Четко и точно выполнил все требования, вопросы задавал только по делу к моим замечаниям относился профессионально и с пониманием. Настоятельно рекомендую работодателям/заказчикам. Буду и дальше продолжать сотрудничество
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