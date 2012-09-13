Добрый день, Возможна ли реализация граббера с интернет-магазина pixel.by товаров (описания, фото, цены) на другой магазин (платформа не важна, в принципе). Если да, то жду предложений Спасибо
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Необходима разработка трех логотипов для веб-сайтов. (для примера - Napolni.by) Яркие, web 2.0 так сказать - выполнена в векторе, само собой с большего— воля и виденье дизайнера. Оплата нал/безнал/webmoney Все предложения выкидываем здесь. Звонить и писать в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Доброй ночи, друзья Есть интернет-магазин на ShopScript с большим количеством товаров (около 3-4 тысяч). Необходимо создать 5-7 клонов. У всех клонов должна быть ОБЩАЯ база товаров, однако тексты (телефоны, информация о магазине, информация по доставке, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Нуждаемся в разработке логотипа для сайта markt.by На текущий сайт не надо ориентироваться. Требования к работе: - выполнена в векторе, само собой - слово MARKT должно быть написано ПРОПИСНЫМИ буквами, темно красного, бордового цвета - под ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, есть давно работающий интернет-магазин на платформе шоп-скрипт. Очень заинтересован в постоянном сотрудничестве с хорошим специалистом для доработок. Первые задания в приложении. Форма оплаты любая.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад