Нуждаюсь в срочной верстке 2-х шаблонов из psd
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть движок собственной разработки нужно либо доработать его к конкретным проектам (нескольким корпоративным сайтам и интернет-магазинам), или можете предложить свою CMS, котрую вместе (читай за наши деньги:-) и доведем). Предполагается длительное сотрудничество (представляю дизайн-студию, заказами не ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется для 3-х сайтов (интернет-магазинов) карты для google ( google sitemap в формате xml ) подробнее о формате в котором надо здесь http://www.shopsclub.ru/cid1357/idc436881a403fc5c3f09c0ade803d7376/Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Существует более 20 проектов (сайтов) необходимо поднимать Тиц без бэклинков сотрудничество - долгосрочное заинтересован в постоянных связях (сотрудничество)Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется поднять тИЦ для 2-х сайтов схожей (сантехника) тематики. Сейчас их тИЦ 210 и 350. Не интересует "взлет ракеты" и после месяца-двух такое-же падение. Только честная работа.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт18 лет назад