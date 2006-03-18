eurosite

Алесь Гончар eurosite

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка/доработка CMS

    Есть движок собственной разработки нужно либо доработать его к конкретным проектам (нескольким корпоративным сайтам и интернет-магазинам), или можете предложить свою CMS, котрую вместе (читай за наши деньги:-) и доведем). Предполагается длительное сотрудничество (представляю дизайн-студию, заказами не ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Удаленная работа SEO

    $1000

    Существует более 20 проектов (сайтов) необходимо поднимать Тиц без бэклинков сотрудничество - долгосрочное заинтересован в постоянных связях (сотрудничество)

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поднятие тИЦ Яндекса

    Требуется поднять тИЦ для 2-х сайтов схожей (сантехника) тематики. Сейчас их тИЦ 210 и 350. Не интересует "взлет ракеты" и после месяца-двух такое-же падение. Только честная работа.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
$100
10 баллов
17 лет назад
CSS верстка
Очень понравилось работать. Не пришлось ждать задержки по оплате, что очень радует. Надеюсь будем работать дальше. С уважением, Торопов Евгений
Спасибо Евгению! сделано быстро и проффесионально рекомендую С уважением, Александр
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