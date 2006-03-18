Есть движок собственной разработки нужно либо доработать его к конкретным проектам (нескольким корпоративным сайтам и интернет-магазинам), или можете предложить свою CMS, котрую вместе (читай за наши деньги:-) и доведем). Предполагается длительное сотрудничество (представляю дизайн-студию, заказами не ...