eva92

Ева eva92

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер-маркетолог
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AR4y
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Рерайт
Все супер!Ева всегда на связи и отвечает на любые вопросы. Оплатила вовремя, как и обещала
Все хорошо, спасибо за работу.
Ответный отзыв
SweetPepperino
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Создать оформление для группы вк
Рекомендую сотрудничество! Понятное тз, адекватные правки и отличный вкус)
Спасибо за работу, дизайн очень понравился))
Ответный отзыв
Anka_Georgiewna
Анна 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Написать два текста
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
Анна написала тексты точно в срок, качество - супер! Всегда на связи, приятна в общении. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sofyapro
Софья 
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Рерайт
Очень приятный заказчик. Удобно, что выходит на связь, есть возможность задать вопросы. Оплата сразу после сдачи. Спасибо за сотрудничество!
Софья написала хорошие грамотные тексты, точно в срок. Спасибо!
Ответный отзыв