Нужно выполнить рерайт, 40 руб. за 1000 знаков. Объем большой.
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется автор с опытом написания статей на тему интернет-маркетинга (smm, лендинги, контекстная реклама и т.д.). Просьба откликаться только авторов с опытом подобной работы. В заявке указывайте цены и ссылки на свои статьи.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать обложку, аватарку и меню товаров для группы ВКонтакте. Укажите в заявке цены, сроки и примеры работ.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать 2 текста до 20-00 завтрашнего дня, общий объем - 3 тыс. знаков. Оплата - 70/1000. Если сработаемся, будут постоянные заказы.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен исполнитель именно с опытом подобной работы. Просьба в заявке указать свои расценки и примеры работ.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать логотип для рекламного агентства, подробности исполнителю. Просьба указать цены в заявке и прикрепить примеры своих работ.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить рерайт 10-15 тыс. знаков, 40 руб. за 1000 знаков. Ключи вписывать не нужно, seo требований нет, нужно просто грамотно переписать исходный текст. Оплата - на яндекс.деньги или карту сбербанка.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад