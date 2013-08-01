Android, iOS, Web, RoR, JS
Разработка мобильных приложений, web-приложений и web-сайтов на заказ. Только тут вы получаете гарантию на все работы, возможность заключения договора и отличный расценки.
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Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
12 лет назад
Android
Сделали всё качественно и быстро! Рекомендую...
Мобильные приложения
1 отзыв
от $15
от 14 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $15
от 14 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $15
от 14 дней
нет рейтинга