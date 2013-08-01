evados

Соболев evados

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Android, iOS, Web, RoR, JS

Разработка мобильных приложений, web-приложений и web-сайтов на заказ. Только тут вы получаете гарантию на все работы, возможность заключения договора и отличный расценки.

Отзывы заказчиков

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$600
10 баллов
12 лет назад
Портирование игры с j2me под Android
Android
Сделали всё качественно и быстро! Рекомендую...
Мобильные приложения
1 отзыв
от $15
от 14 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $15
от 14 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $15
от 14 дней
нет рейтинга