evborinskih

Евгения evborinskihevborinskih
29 летРоссия/Каменск-Уральский
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор онлайн школ, создание сайтов на Tilda, создание авто воронок, администрирование Get Course
- Уверенный пользователь следующих соц. сетей (Вконтакте, Instagram, YouTube, Facebook, Одноклассники)
- Уверенный пользователь программ из пакета Microsoft Office.
- Отличные знания CMS Tilda (весь функционал включая Zero Block)
- Могу создать для Вас одностраничный или многостраничный сайт любой сложности под ключ с индивидуальным дизайном.
- Дальнейшее ведение сайта либо обучение контент-менеджера (добавление нового и редактирование существующего контента)
- Если Вам нужна онлайн школа, могу предложить разработку под ключ на платформе Get Course либо внедрение частичного функционала (базовые настройки, создание процессов, создание уроков, модерирование трансляций, визуальный контент уроков, рассылка писем, подключение оплаты)
- Организация вебинаров для экспертов (создание трансляций в YouTube, интеграция с Бизон365, Get Course)
- Могу создать для вас авто воронки в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Telegram, Viber)
- Создание визуального контента для онлайн школ (обложка для уроков, создание аватаров и обложек для групп Вконтакте, Facebook, Instagram, презентации для вебинаров)
Действие аккаунта приостановлено!