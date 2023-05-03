evgeniya_n

Евгения evgeniya_n

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Полиграфия, наружная реклама, верстка каталогов, упаковка, листовки , букле

Полиграфия, наружная реклама, верстка каталогов, упаковка, листовки , буклеты и т д

Партфолио: http://www.free-lance.ru/users/sirotinskaya

Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $20
от 1 дня
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Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга