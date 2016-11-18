evgenyromanov

Доброго времени суток, Есть сайт baikaltur.com это наш сайт, хотим создать УНИКАЛЬНУЮ копию этого сайта, т.е. туры и программы будут предложены те же, функционал обсудим отдельно, только выполнен сайт будет на движке 1С Битрикс. Что нужно: 1. Шаблон ...