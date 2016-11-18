evgenyromanov

Доброго времени суток, Нужно разработать и отрисовать в векторе логотип туроператора "Весь Байкал" . Предпочтительный стиль: Минимализм Никаких зверюшек, пестрых и ярких цветов. Сроки, цена, портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
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$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток, требуется создать сайт на подобии baikalnature.com, при условии что функционал остается тот же, меняется только дизайн и контент. Интересуют сроки, цена, портфолио.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, Есть сайт baikaltur.com это наш сайт, хотим создать УНИКАЛЬНУЮ копию этого сайта, т.е. туры и программы будут предложены те же, функционал обсудим отдельно, только выполнен сайт будет на движке 1С Битрикс. Что нужно: 1. Шаблон ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, Очень бюджетному проекту)) нужен логотип в векторе. Более подробную информацию обсужу с исполнителем. Интересует стоимость проекта, сроки не так важны. За ранее благодарю!Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
5 лет назад
Евгений отличный заказчик. Предоставляет все необходимые материалы. Четко ставит ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Был очень рад сотрудничеством с Викторией, остался доволен результатом, сроками исполнения. Рекомендую.