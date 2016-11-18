evgenyromanov

Женя Романов evgenyromanov

 
37 летРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип туроператора

    Доброго времени суток, Нужно разработать и отрисовать в векторе логотип туроператора "Весь Байкал" . Предпочтительный стиль: Минимализм Никаких зверюшек, пестрых и ярких цветов.  Сроки, цена, портфолио.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт под ключ

    Доброго времени суток,  требуется создать сайт на подобии baikalnature.com, при условии что функционал остается тот же, меняется только дизайн и контент. Интересуют сроки, цена, портфолио.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт с нуля на Битрикс

    Доброго времени суток, Есть сайт baikaltur.com это наш сайт, хотим создать УНИКАЛЬНУЮ копию этого сайта, т.е. туры и программы будут предложены те же, функционал обсудим отдельно, только выполнен сайт будет на движке 1С Битрикс. Что нужно: 1. Шаблон ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать логотип

    Доброго времени суток, Очень бюджетному проекту)) нужен логотип в векторе. Более подробную информацию обсужу с исполнителем. Интересует стоимость проекта, сроки не так важны. За ранее благодарю!

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vishen
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Логотип туроператора
Евгений отличный заказчик. Предоставляет все необходимые материалы. Четко ставит ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Был очень рад сотрудничеством с Викторией, остался доволен результатом, сроками исполнения. Рекомендую.
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