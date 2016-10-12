Необходимо разработать объясняющее видео длительностью 30-40 секунд по монтажу навесного вентилируемого фасада. Видео должно включать 3D-анимацию, показывающую новые возможности продукта, а также озвучку на английском языке. Ожидается создание 3D-графики и панорамный обзор фасадной системы.
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