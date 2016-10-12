evroscan

Андрей Максимов evroscan

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Объясняющее видео. 3д анимация. Видеопрезентация создание 3d графики.

    Необходимо разработать объясняющее видео длительностью 30-40 секунд по монтажу навесного вентилируемого фасада. Видео должно включать 3D-анимацию, показывающую новые возможности продукта, а также озвучку на английском языке. Ожидается создание 3D-графики и панорамный обзор фасадной системы.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO оптимизация и продвижение сайта. Только Украина.

    На данном этапе разрабатывается сайт Компании. Необходимо: -проанализировать "сырой" макет сайта, тематику рынка и конкурентов; - на основании анализа составить тех. задание для разработчика; Дальше продвижение и оптимизация. Безналичный расчёт от предприятия.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта-визитки, только Украина.

    Нам необходимо заново создать продающий сайт-визитку. Мы занимаемся продажами фасадов для зданий (строительство). Хотим получить информативный и "цепляющий" сайт. Возможно с продвижением. Домен и хостинг уже есть. Работа не разовая. В перспективе открываем производство, соответственно ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Придумать название предприятия.

    Мы открываем второе ОООпредприятие которое будет заниматься производством и продажей фасадных материалов, хотелось бы более универсальное название которое легко звучало, читалось и воспринималось как на русском и украинском, так и на латинице, соответственно было бы ...

    Нейминг и Слоганы14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотипы

    1.- Необходимо создать лого для ООО "Евроскан", торгово-производственное предприятие, оказывает услуги в сферах: металлообработка, проектирование, строительство, поставка строительных материалов и электротехнической продукции.  2.- Лого для Фасадно-кровельного центра, - мультибрендовый магазин фасадных и кровельных материалов. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Логотипы
Андрей отличный и порядочный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Тарас превзошел все ожидания. Рекомендуем.
Ответный отзыв