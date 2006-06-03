Портал с использованием Java. Бюджет солидный. Требуется один отдельный программист (фирмам и коллективам не обращаться). От вас: Подробное резюме со ссылками на работы - на МЫЛО (всё в теле письма, без приложений). Предложения и резюме на этом сайте рассматриваться ...