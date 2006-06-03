extra_

Гость extra_

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • C# программист

    $500

    Программист на C# (платформа .NET) Требования к кандидату: - высшее профильное образование - опыт от 3 лет - отличное знание C# - английский язык на уровне чтения технической документации - наличие доступа в Интернет в рабочее время - ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Delphi программист

    $500

    Должностные обязанности: - написание кода по техническому заданию - создание спецификаций по разработанным классам / алгоритмам - написание test cases, unit-тестирование своего кода - работа с тестировщиком по выявлению и устранению ошибок в коде Требования к ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Портал

    Портал с использованием Java. Бюджет солидный. Требуется один отдельный программист (фирмам и коллективам не обращаться). От вас: Подробное резюме со ссылками на работы - на МЫЛО (всё в теле письма, без приложений). Предложения и резюме на этом сайте рассматриваться ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Game

    Конечный продукт - сетевая покерная игра, как на прилагающемся скриншоте. Что есть - полностью вся графика, работающий сервер, базовая клиентская часть. Что необходимо - разработать DLL, которая будет представлять игру. DLL должна обрабатывать команды сервера и отображать ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад