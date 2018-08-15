SEO-специалист

- Опыт в SEO - 2 года непрерывной работы в компании по разработке, маркетинговому и сео-продвижению сайтов;

- Регулярно делаю аудиты сайтов (SEO, юзабилити и комплексные), анализирую сайты на внутренние технические и программные ошибки, составляю рекомендации по исправлению;

- Отлично разбираюсь во внутренней и внешней оптимизации сайтов;

- Отслеживаю изменения алгоритмов поисковых систем yandex и google;

- Практически ежедневно анализирую аудиты сайтов, читаю полезные статьи, рекомендации, наблюдения и эксперименты по оптимизации;

- Часто подбираю семантические ядра для сайтов, анализирую приблизительные сроки продвижения с учетом особенностей ПС, планирую бюджеты на продвижение, рассчитываю приблизительный трафик;

- Составляю ТЗ копирайтерам на оптимизированные тексты для сайтов заказчика и для платного размещения текстов со ссылками на продвигаемый ресурс (miralinks);

- От работы с sape отказался, т.к. это коммерчески невыгодно и малоэффективно, в связи с изменениями алгоритмов поисковых систем;

- Постоянная работа с Яндекс вебмастером, Google analytics (Universal analytics), Яндекс метрикой;

- И многое другое