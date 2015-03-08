fabrikadk

Александр fabrikadk

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработки сайта.

    Сайт www.fabrikadk.ru Раздел сайта декоративный камень. Под каждой позицией кнопка заказать. Сейчас нажатие этой кнопки приводит к оставлению заявки и обратному звонку наших менеджеров. А нам надо чтобы человек заполнил анкету, оставил контактные данные, выбрал ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить процедуры и калькулятор заказа продукции

    $30

    Сайт www.fabrikadk.ru Раздел сайта декоративный камень. Под каждой позицией кнопка заказать. Сейчас нажатие этой кнопки приводит к оставлению заявки и обратному звонку наших менеджеров. А нам надо чтобы человек заполнил анкету, оставил контактные данные, выбрал ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад