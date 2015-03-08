Модернизация сайта на Битриксе. www.fabrikadk.ru. Добавление разделов, частичная переделка структуры. FabrikaDK Stone скайп. Работы много работа есть постоянно. Сайт развивается.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
Модернизация сайта на Битриксе. www.fabrikadk.ru. Добавление разделов, частичная переделка структуры. FabrikaDK Stone скайп. Работы много работа есть постоянно. Сайт развивается.
Сайт www.fabrikadk.ru Раздел сайта декоративный камень. Под каждой позицией кнопка заказать. Сейчас нажатие этой кнопки приводит к оставлению заявки и обратному звонку наших менеджеров. А нам надо чтобы человек заполнил анкету, оставил контактные данные, выбрал ...
Сайт www.fabrikadk.ru Раздел сайта декоративный камень. Под каждой позицией кнопка заказать. Сейчас нажатие этой кнопки приводит к оставлению заявки и обратному звонку наших менеджеров. А нам надо чтобы человек заполнил анкету, оставил контактные данные, выбрал ...