facelift

Дмитрий Лодяков facelift

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Системный программист C++

Долгое время занимаюсь разработкой ПО на C++. Последний мой проект это новый язык программирования разработанный специально для проведения математических вычислений. Посмотреть проект можно тут http://www.doronix.com, скриншоты тут http://www.doronix.com/screenshots. Там же вы можете скачать пробную версию продукта. До этого 5 лет работал в Москве в софтверных компаниях занимающихся разработкой профессионального софта.

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Отзывы заказчиков
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Многопоточный метод Post на Delphi
Честный фрилансер, качественно и быстро выполнил работу, на протяжении работы находился онлайн, отвечал на все мои вопросы, после выполнения работ также консультирует по всем вопросам. Советую!
Приятно работать с умными людьми! Удачных Вам проектов!
Ответный отзыв
Системное программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга