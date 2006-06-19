Системный программист C++

Долгое время занимаюсь разработкой ПО на C++. Последний мой проект это новый язык программирования разработанный специально для проведения математических вычислений. Посмотреть проект можно тут http://www.doronix.com, скриншоты тут http://www.doronix.com/screenshots. Там же вы можете скачать пробную версию продукта. До этого 5 лет работал в Москве в софтверных компаниях занимающихся разработкой профессионального софта.