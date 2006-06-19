Системный программист C++
Долгое время занимаюсь разработкой ПО на C++. Последний мой проект это новый язык программирования разработанный специально для проведения математических вычислений. Посмотреть проект можно тут http://www.doronix.com, скриншоты тут http://www.doronix.com/screenshots. Там же вы можете скачать пробную версию продукта. До этого 5 лет работал в Москве в софтверных компаниях занимающихся разработкой профессионального софта.
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Портфолио
- Doronix Math Toolbox - computing environment372 просмотра
- Scabery Expression Calculator418 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
Честный фрилансер, качественно и быстро выполнил работу, на протяжении работы находился онлайн, отвечал на все мои вопросы, после выполнения работ также консультирует по всем вопросам. Советую!
Ответный отзыв
Приятно работать с умными людьми! Удачных Вам проектов!
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от $50
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