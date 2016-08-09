Добрый день. Необходимо внести изменения на сайт под CMS Wordpress. Что очень важно, прям перед началом ТЗ - мы хотим делать сплит-тест. Все изменения, которые мы здесь опишем, необходимо будет внедрять на свежесозданные страницы, а не на основные. ...