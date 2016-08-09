factumseo

Руслан Марченко factumseo

 
33 годаУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки сайта (верстка + немного функционала) Wordpress

    Добрый день. Необходимо внести изменения на сайт под CMS Wordpress. Что очень важно, прям перед началом ТЗ - мы хотим делать сплит-тест. Все изменения, которые мы здесь опишем, необходимо будет внедрять на свежесозданные страницы, а не на основные. ...

    WordPressПравки в верстке
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта Wordpress (прорисовка форм + верстка их же)

    Добрый день  .  Требуется внедрить правки на сайт. Требуется сначала подрисовать необходимые элементы в стиле сайта, а затем заверстать их на сайт.  Собственно, сайт: [url=http://iso-standart.org/]iso-standart.org[/url]  Задачи следующие:  Страницы систем ISO (они шаблонные)  1. На страницах ISO есть сквозной блок "Как проходит наше ...

    WordPressПравки на сайт
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка landing page на Wordpress

    Добрый день.   Требуется верстка сайта. Макеты – [url=https://drive.google.com/file/d/0BzSvbY1zEGDYbWlRTzJlSVhhUkE/view?usp=sharing]drive.google.com/file/d/0...[/url]  Требуется:   - резиновая верстка (макеты в трех экземплярах: tablet, mobile &amp; PC)   - верстка без костылей   - зеленая зона по google page speed insights   - Wordpress   - размещение проекта на нашем хостинге   Функционал:   - прием и обработка ...

    WordPressВерстка сайтаВерстка лендингаВерстка макета
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта wordpress

    Добрый день.   Есть сайты: isscamp.com (ru.isscamp.com, ua.isscamp.com)   Необходимо:   1. Внести правки в верстку сайта согласно приаттаченным исходникам.   Правки необходимо внести во все 3 версии сайта (ru.isscamp.com, ua.isscamp.com, isscamp.com)   Исходники – [url=http://www.ex.ua/158940503880]www.ex.ua/158940503880[/url]   2. Добавить определение пользователей по IP со следующим алгоритмом:   2.а. IP российский ...

    WordPressВерстка сайтаПравки в верстке
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
vixtur
Виктор 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Правки сайта wordpress
Все отлично!
Все сделано отлично, работой довольны. Рекомендую
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