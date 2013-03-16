Нелинейный видео и аудио монтаж, с элементами 3D. Дизайн обложек.
В совершенстве владею видеомонтажем в Sony Vegas Pro и созданием 3D анимаций в Bluff Titler.
Делаю обложки и диски для книг и видеодисков. Владею CorelDRAW и Corel PhotoPAINT.
Кроме того, очень хорошо знаю Excel (включая макросы). Могу обрабатывать различные табличные данные.
Выдерну email адреса и/или номера мобильных телефонов из базы 2ГИС любого города (с привязкой к рубрике). Срок исполнения 1 день.
Работаю на совесть.
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Видеомонтаж
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