Нелинейный видео и аудио монтаж, с элементами 3D. Дизайн обложек.

В совершенстве владею видеомонтажем в Sony Vegas Pro и созданием 3D анимаций в Bluff Titler.

Делаю обложки и диски для книг и видеодисков. Владею CorelDRAW и Corel PhotoPAINT.

Кроме того, очень хорошо знаю Excel (включая макросы). Могу обрабатывать различные табличные данные.

Выдерну email адреса и/или номера мобильных телефонов из базы 2ГИС любого города (с привязкой к рубрике). Срок исполнения 1 день.

Работаю на совесть.