$500
В крупную компанию требуется опытный программист со знанием php, mysql. Обязательное требование опыт работы на modX/портфолио Желательно г.Тюмень Свободный график работы.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
15 лет назад
Менеджер компании Демолит Систем в г. Тюмень. www.demolit.ru
Широкий спектр услуг/
Структура компании разделена на отделы. У каждого из них есть свой руководитель. Компания молодая, год на рынке, идёт на имя.
В крупную компанию требуется опытный программист со знанием php, mysql. Обязательное требование опыт работы на modX/портфолио Желательно г.Тюмень Свободный график работы.