fanil

Фаниль Юсупов fanil

 
36 летРоссия/Тюмень
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Менеджер компании Демолит Систем в г. Тюмень. www.demolit.ru

Широкий спектр услуг/

Структура компании разделена на отделы. У каждого из них есть свой руководитель. Компания молодая, год на рынке, идёт на имя.