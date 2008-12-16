farid_ali_akbar

Farid Aliakbar farid_ali_akbar

 
42 годаАзербайджан/Баку
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Мусульманин

ICQ: 477404

Msn: [email protected]

  • Покадровая анимация по видеоролику.

    $100

    Вот видео ролик. http://31110000.info/12.MPG http://31110000.info/12.rar По нему нужно сделать по кадровую анимацию. Движения примитивные, но должны быть абсолютно реалистичны, прямо как на видео. Вот пример http://www.weblancer.net/users/ze4yr/portfolio/249470.html#item нужны такие реальные движения. подробности по ICQ 477404, MSN [email protected] Всем удачи)

    HTML
    Анимация12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ошибка и "Roundube" вебинтерфейсa почты.

    $50

    Привет. Поставили этот куб, al-islam.az/mail все нормально работало. Начале переводить, что то видно не то сделали, теперь не работает)) Вводишь имя пользователя и пароль, появляется пустая страничка. Посмотрите плз что там. аська 477404

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимация человека совершающего молитву.

    Доброе время суток. Нужно сделать анимацию человека который совершает молитву. Скорее всего флеше, но если будут интересные предложения на 3D, можем обсудить. Наброски позиций можете посмотреть тут: http://webart.az/Namaz.gif Тут же фото: http://webart.az/Namaz.rar Нужно сделать максимально реальные движения. Если захотите написать предложения ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка + редакция ксс.

    Привет есть 2 задачи. 1) http://www.al-islam.az/?q=node/57 Эта страница в мозиле и хроме отображается правильно а в эксплорере и опере неправильно. 2) http://www.al-islam.az/?q=node/184 Эта страничка отображается неправильно во всех браузерах. Отображается неправильно - это не тот размер шрифта, и ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен скрипт авто регистрации для почты.

    Есть сайт почтовый скрипт. http://e-mail.al-islam.az/ Сам скрипт следущий: http://www.roundcube.net/ к нему нужен скрипт авто регистрации с защитой (картинка с цифрами или буквами). Сайт хостится на ipower.com Панель там vDeck. Простая форма регистрации, например как на mail.ru Вроде все подробно описал. Так что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Аналог quran.az на флеше и АС.

    Доброго времени Всем! Задача такая: Вот сайт. http://quran.az Надо сделать тоже самое. Если можно и скопировать отсюда и скрипт и базу, еще лучше. Объясню вкратце как он работает, и как бы хотелось чтоб он работал. Сейчас он работает так: Как видите там ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн на тему: Стом. клиника.

    Доброе время дня. Нужен дизайн для стом. клиники. Отсняты профессиональные фото, отличного качества. Логотип готов. Нужен лишь дизайн для сайта + флеш анимация (в шапке) Те кто хочет взяться, оставьте пожалйусто портфолио. И предварительную цену на дизайн, и на флеш анимацию. Возможен ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить и настроить почтовый скрипт.

    Привет Надо установить и настроить почтовый скрипт. Что то типа хорды или белки, или что то в этом роде, какой точно не знаю, хочу посоветоваться с знающим человеком, который сам бы и поставил и настроил. Желательно чтоб скрипт ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аналог сайта quran.az

    Доброго времени Всем! Задача такая: Вот сайт. http://quran.az/index.php?lang=rus&amp;soorah=0&amp;aya=&amp;query= Надо сделать тоже самое. Если можно и скопировать отсюда и скрипт и базу, еще лучше. Объясню вкратце как он работает, и как бы хотелось чтоб он работал. Сейчас он работает так: Как видите там ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скопировать страницы с сайта на сайт

    $100

    Привет Нужно скопировать странички с сайта на сайт. Работа не сложная. Копируешь хтмл код с сайта и вставляешь его в окно панели, он сам уже генерирует страничку, и приписывает ему линк. С навигационными меню страничек тоже самое + ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
broodLing
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужен скрипт авто регистрации для почты.
Хороший заказчик, дал четкое Т3, Оплатил полностью и вовремя. С таким заказчиком можно сотрудничать.
Выполнил работу вовремя. Все как договаривались, даже сделал больше чем должен был. Очень приятен в общении. Очень рад был совместной работе. Надеюсь сработаемся еще. Большое спасибо. Аллах воздает за наши деяния и намерения.
Ответный отзыв