farid_ali_akbar

Вот видео ролик. http://31110000.info/12.MPG http://31110000.info/12.rar По нему нужно сделать по кадровую анимацию. Движения примитивные, но должны быть абсолютно реалистичны, прямо как на видео. Вот пример http://www.weblancer.net/users/ze4yr/portfolio/249470.html#item нужны такие реальные движения. подробности по ICQ 477404, MSN [email protected] Всем удачи)
ICQ: 477404
Msn: [email protected]
- $100Анимация12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Привет. Поставили этот куб, al-islam.az/mail все нормально работало. Начале переводить, что то видно не то сделали, теперь не работает)) Вводишь имя пользователя и пароль, появляется пустая страничка. Посмотрите плз что там. аська 477404Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Привет Нужно скопировать разделы с сайта al-shia.org, на al-islam.az. Подробности в аське 477404. УдачиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доброе время суток. Нужно сделать анимацию человека который совершает молитву. Скорее всего флеше, но если будут интересные предложения на 3D, можем обсудить. Наброски позиций можете посмотреть тут: http://webart.az/Namaz.gif Тут же фото: http://webart.az/Namaz.rar Нужно сделать максимально реальные движения. Если захотите написать предложения ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет Сайт на друпале, al-islam.az, тема Dreamy 5.0. Нужно правую панель переверстать чтоб выглядела как на muntozor(точка)net. С конкретными предложениями пишите на [email protected], icq 477404. Всем спасибо. Удачи.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Привет есть 2 задачи. 1) http://www.al-islam.az/?q=node/57 Эта страница в мозиле и хроме отображается правильно а в эксплорере и опере неправильно. 2) http://www.al-islam.az/?q=node/184 Эта страничка отображается неправильно во всех браузерах. Отображается неправильно - это не тот размер шрифта, и ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть сайт почтовый скрипт. http://e-mail.al-islam.az/ Сам скрипт следущий: http://www.roundcube.net/ к нему нужен скрипт авто регистрации с защитой (картинка с цифрами или буквами). Сайт хостится на ipower.com Панель там vDeck. Простая форма регистрации, например как на mail.ru Вроде все подробно описал. Так что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доброго времени Всем! Задача такая: Вот сайт. http://quran.az Надо сделать тоже самое. Если можно и скопировать отсюда и скрипт и базу, еще лучше. Объясню вкратце как он работает, и как бы хотелось чтоб он работал. Сейчас он работает так: Как видите там ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброе время дня. Нужен дизайн для стом. клиники. Отсняты профессиональные фото, отличного качества. Логотип готов. Нужен лишь дизайн для сайта + флеш анимация (в шапке) Те кто хочет взяться, оставьте пожалйусто портфолио. И предварительную цену на дизайн, и на флеш анимацию. Возможен ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет Надо установить и настроить почтовый скрипт. Что то типа хорды или белки, или что то в этом роде, какой точно не знаю, хочу посоветоваться с знающим человеком, который сам бы и поставил и настроил. Желательно чтоб скрипт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени Всем! Задача такая: Вот сайт. http://quran.az/index.php?lang=rus&soorah=0&aya=&query= Надо сделать тоже самое. Если можно и скопировать отсюда и скрипт и базу, еще лучше. Объясню вкратце как он работает, и как бы хотелось чтоб он работал. Сейчас он работает так: Как видите там ...Базы данных8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Привет Нужно скопировать странички с сайта на сайт. Работа не сложная. Копируешь хтмл код с сайта и вставляешь его в окно панели, он сам уже генерирует страничку, и приписывает ему линк. С навигационными меню страничек тоже самое + ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад