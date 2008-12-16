farid_ali_akbar

Доброго времени Всем! Задача такая: Вот сайт. http://quran.az Надо сделать тоже самое. Если можно и скопировать отсюда и скрипт и базу, еще лучше. Объясню вкратце как он работает, и как бы хотелось чтоб он работал. Сейчас он работает так: Как видите там ...