Покадровая анимация по видеоролику.

$100
АнимацияЗакрыт12 заявок488 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот видео ролик.

http://31110000.info/12.MPG

http://31110000.info/12.rar

По нему нужно сделать по кадровую анимацию.

Движения примитивные, но должны быть абсолютно реалистичны, прямо как на видео.

Вот пример http://www.weblancer.net/users/ze4yr/portfolio/249470.html#item

нужны такие реальные движения.

подробности по ICQ 477404, MSN [email protected]

Всем удачи)

15 лет назад
farid_ali_akbar
Farid Aliakbar 
42 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Анимированная интерактивная "Карта сайта"

    $250

    Главная страница должна представлять анимированную интерактивную "Карту сайта" выполненную в виде органичной композиции разных видов местности и города. Каждый элемент будет ссылаться на соответствующий раздел сайта. Визуально должны присутствовать "Зима", "Лето", "Лес", "Вода", "Город" Должны ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимация как в игре "Мортал Комбат"

    Анимация как в игре "Мортал Комбат" (см. фото) С вас ссылки на портфолио и ваши цены. Это обязательно. Все предложения сюда, предложения скрыты. Просьба в приват и аську не писать, кто напишет сразу отклоню :)

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Cat

    Intro на заставке сайта, анимация 3D, секунд на 30 меня интересует порядок цены

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Серия короткометражной анимации

    Есть необходимость в создании короткометражного рекламного анимационного флеш мульта (10-15c) по моему сценарию. Детальная прорисовка персонажей не требуется.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Небольшая флешка с XML

    Нужно сделать динамичную флэш-заставку размером 300х450 (вертикально), где сменяются картинки. Но картинки должны подгружаться через XML. Плюс неплохо было бы сделать еще и со звуком, опять же подгружать его отдельно.

    Анимация21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сделать анимацию на картинке

    Имеется картинка, необходимо придумать анимацию на эту картинку, без всякого текста. Тематика - Оздоровительно развлекательный комплекс гладиатор. Размер 1003*377. Файл прилагаю. ICQ # 299687328

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание Flаsh "Intro" для сайта

    Nuzno sozdatj flash intro dlja svadebnogo salona. Ideja: Vijezajut 4-5 fotografiji kotorije na ekrane ostanavlivajutsa v konkretnom porjadke i potom pojejvljajetsa logotip firmi i vibor jazikof. Vsjo eto proishodit pod muziku :) Budet vibran ispolnitel s samoi ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Анимация!

    $50

    Есть лого,надо покрутить его на сайте компании

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать ролик

    Машина надвигается по дороге издалека на большой скорости, когда приближается - резко тормозит и у сидящей за рулём дамы из глубокого декольте вываливается кулон с логотипом. Стоимость? Портфолио с роликами обязательно.

    Анимация27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад