Анимированная интерактивная "Карта сайта"

Главная страница должна представлять анимированную интерактивную "Карту сайта" выполненную в виде органичной композиции разных видов местности и города. Каждый элемент будет ссылаться на соответствующий раздел сайта.

Визуально должны присутствовать "Зима", "Лето", "Лес", "Вода", "Город"

Должны присутствовать:

Снежный склон с туристами (снегоступы, ски-тур, горные лыжи, сноуборд)

Скальный участок с альпинистом (веревки, скальное оборудование)

Горная река со сплавляющимся каякером

Горная тропа с идущими туристами (рюкзаки, бивачное оборудование)

Горный рельеф с велосипедистами (Горные велики и маунтинборд)

Срез воды с погружающимися дайверами (ласты, баллоны)

Участок воды с волной и серфером на ней

Город и в нем BMX, ролики и скейт

Автомобиль с боксом на крыше (автобагажники)

Все персонажи должны действовать: дайверы шевелить ластами и пускать пузыри, каякер грести, машина тарахтеть, альпинист колотить крючья или лезть по скале.

Полная мультипликация не обязательна, просто персонажи должны действовать и всем своим видом говорит о том, что они олицетворяют.

Если бонусом будет анимирован логотип будет просто великолепно!