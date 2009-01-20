Анимированная интерактивная "Карта сайта"

Анимация как в игре "Мортал Комбат" (см. фото) С вас ссылки на портфолио и ваши цены. Это обязательно. Все предложения сюда, предложения скрыты. Просьба в приват и аську не писать, кто напишет сразу отклоню :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная страница должна представлять анимированную интерактивную "Карту сайта" выполненную в виде органичной композиции разных видов местности и города. Каждый элемент будет ссылаться на соответствующий раздел сайта.
Визуально должны присутствовать "Зима", "Лето", "Лес", "Вода", "Город"
Должны присутствовать:
Снежный склон с туристами (снегоступы, ски-тур, горные лыжи, сноуборд)
Скальный участок с альпинистом (веревки, скальное оборудование)
Горная река со сплавляющимся каякером
Горная тропа с идущими туристами (рюкзаки, бивачное оборудование)
Горный рельеф с велосипедистами (Горные велики и маунтинборд)
Срез воды с погружающимися дайверами (ласты, баллоны)
Участок воды с волной и серфером на ней
Город и в нем BMX, ролики и скейт
Автомобиль с боксом на крыше (автобагажники)
Все персонажи должны действовать: дайверы шевелить ластами и пускать пузыри, каякер грести, машина тарахтеть, альпинист колотить крючья или лезть по скале.
Полная мультипликация не обязательна, просто персонажи должны действовать и всем своим видом говорит о том, что они олицетворяют.
Если бонусом будет анимирован логотип будет просто великолепно!
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