fashionzone_by

Максим Полевой fashionzone_by

 
34 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Разработка раздела для сайта bystyle.by в Bitrix

    Здравствуйте.  Нужно разработать страницы для сайта http://bystyle.by/ (fashionzone) в разделе Instashop.  Берем за основу  [url=https://12storeez.com/insta-shop]12storeez.com/insta-shop[/url]   Более конкретное тех задание (для оценки) в прикрепленных файлах.

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реализовать функционал встроенного магазина на странице Facebook

    Здравствуйте. Задача по настройке автоматизированного решения по присутствию товаров на странице Facebook используя функционал встроенного магазина (при помощи готовых плагинов для Woocommerce). Пример реализации: ●    магазин [url=https://www.facebook.com/pg/1deameua/shop/?ref=page_internal]https://www.facebook.com/pg/1deameua/shop/?ref=page_internal[/url] ●    пост с отмеченными товарами [url=https://www.facebook.com/1deameua/posts/1484817544945855:0]https://www.facebook.com/1deameua/posts/1484817544945855:0 [/url] Нам нужно настроить эту функцию с неким количеством товаров например ...

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад