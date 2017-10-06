fashionzone_by

Здравствуйте. Задача по настройке автоматизированного решения по присутствию товаров на странице Facebook используя функционал встроенного магазина (при помощи готовых плагинов для Woocommerce). Пример реализации: ● магазин [url=https://www.facebook.com/pg/1deameua/shop/?ref=page_internal]https://www.facebook.com/pg/1deameua/shop/?ref=page_internal[/url] ● пост с отмеченными товарами [url=https://www.facebook.com/1deameua/posts/1484817544945855:0]https://www.facebook.com/1deameua/posts/1484817544945855:0 [/url] Нам нужно настроить эту функцию с неким количеством товаров например ...