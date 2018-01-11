Эксклюзивный дизайн сайтов. Разработка Landing page.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН САЙТОВ ОТ МИНИМАЛИЗМА ДО ЭКСКЛЮЗИВА

Дизайн главной страницы (без верстки) от 15 000 р.

Работаю по предоплате 50% сразу, остальные 50% по завершению проекта.

Работаю исключительно с Пн. – Пт.

Сб-Вс принимаю заявки на проекты.

icq : 241-056-758

e-mail : [email protected]

Добавиться в мой скайп можете со странице мое портфолио на ФЛ: https://www.fl.ru/users/fatcat/

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА :

Рабочая неделя строго с понедельника по субботу !

Почему нет эскизов и промежуточных вариантов? Разве кого-то может порадовать вид недоделанной работы.

В тендерах и конкурсах не участвую.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА :

Чтобы определить цену и сроки, мне необходимо прочитать техническое задание и понять объём работы, либо можете давать ссылку на понравившуюся работу в моём портфолио или в сети интернет

Несколько вариантов дизайна делают веб-студии, я делаю один хороший проработанный вариант с учётом всех ваших требований и пожеланий, уверен, мы сможем друг друга понять, если не устраивает, делаю второй.

Я работаю по предоплате 50% сразу остальное после утверждения дизайна или логотипа.

Сроки разработки индивидуальны и зависят от тематики проекта , в среднем от 5 до 10 рабочих дней, дизайн за день + 100% к стоимости работы.