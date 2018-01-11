КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН САЙТОВ ОТ МИНИМАЛИЗМА ДО ЭКСКЛЮЗИВА
Дизайн главной страницы (без верстки) от 15 000 р.
Работаю по предоплате 50% сразу, остальные 50% по завершению проекта.
Работаю исключительно с Пн. – Пт.
Сб-Вс принимаю заявки на проекты.
icq : 241-056-758
e-mail : [email protected]
Добавиться в мой скайп можете со странице мое портфолио на ФЛ: https://www.fl.ru/users/fatcat/
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА :
Рабочая неделя строго с понедельника по субботу !
Почему нет эскизов и промежуточных вариантов? Разве кого-то может порадовать вид недоделанной работы.
В тендерах и конкурсах не участвую.
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА :
Чтобы определить цену и сроки, мне необходимо прочитать техническое задание и понять объём работы, либо можете давать ссылку на понравившуюся работу в моём портфолио или в сети интернет
Несколько вариантов дизайна делают веб-студии, я делаю один хороший проработанный вариант с учётом всех ваших требований и пожеланий, уверен, мы сможем друг друга понять, если не устраивает, делаю второй.
Я работаю по предоплате 50% сразу остальное после утверждения дизайна или логотипа.
Сроки разработки индивидуальны и зависят от тематики проекта , в среднем от 5 до 10 рабочих дней, дизайн за день + 100% к стоимости работы.
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