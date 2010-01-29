felix_hp

Божий Раб felix_hp

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Православный блог сайт

    $100

    Нужен верующий человек, который поможет реализовать социальный информационный православный блог... Во Славу Божию! - функционал стандартного блога (регистрация, комментарии, статьи и тд.) - из не стандартного - сделать голосование на сайте. - дизайн и остальные ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта. Приватно для Карымова Дмитрия.

    $200

    Переделать шаблон под запчасти для погрузчиков под ключ. Сайт визитка с разделами О компании, Запчасти (4 раздела), Сервис, Заявка, Контакты. Ничего особенного, всё просто.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка Сайта! PHP!

    Требуется: 1. Перенос уже ГОТОВОГО движка Интернет магазина под новый дизайн плюс небольшая доработка каталога (Разделение на подразделы (Футболки, Аксессуары, Джинсы и т.д.) и доработка полей регистрационной формы. Так же в дальнейшем нужен будет администратор сайта для ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО31 заявка
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
mc-cash
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
56 отзывов(-4)
$200
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта. Приватно для Карымова Дмитрия.
Денис просто отличный заказчик. Все четко объясняет, часто на связи. Честный и адекватный в оплате. Рекомендую!
Дмитрий профессионал своего дела. Сделал отличный дизайн по всем моим требованиям, внес свои попрвки и в результате я очень доволен его работой. Работали с предоплатой, никаких проблем все в сроки. Рекомендую.
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