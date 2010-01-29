Нужен верующий человек, который поможет реализовать социальный информационный православный блог... Во Славу Божию! - функционал стандартного блога (регистрация, комментарии, статьи и тд.) - из не стандартного - сделать голосование на сайте. - дизайн и остальные ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $65
Нужен простой обычный движок для интернет магазина.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Переделать шаблон под запчасти для погрузчиков под ключ. Сайт визитка с разделами О компании, Запчасти (4 раздела), Сервис, Заявка, Контакты. Ничего особенного, всё просто.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется: 1. Перенос уже ГОТОВОГО движка Интернет магазина под новый дизайн плюс небольшая доработка каталога (Разделение на подразделы (Футболки, Аксессуары, Джинсы и т.д.) и доработка полей регистрационной формы. Так же в дальнейшем нужен будет администратор сайта для ...Настройка сервера/ПО31 заявкаЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
14 лет назад
Денис просто отличный заказчик. Все четко объясняет, часто на связи. Честный и адекватный в оплате. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дмитрий профессионал своего дела. Сделал отличный дизайн по всем моим требованиям, внес свои попрвки и в результате я очень доволен его работой. Работали с предоплатой, никаких проблем все в сроки. Рекомендую.