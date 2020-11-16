Разрабатываю сайты.
- Высшее образование (факультет компьютерных наук),
- HTML5/CSS3 (SASS/SCSS, LESS)
- Bootstrap
- БЭМ
- Photoshop, Figma, Zeplin, Avocode
- JavaScript, JQuery
- MySQL, PostgreSQL
- Gulp, npm, webpack
- Эффективно использую DOM, ShadowDOM, Observers
- Git
- WordPress
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Портфолио
- Личный кабинет с множеством всплывающих окон.75 просмотров
- Многостраничный сайт79 просмотров
- Крупный лендинг с адаптивом под разные макеты.79 просмотров
- Верстка сайта для IT ломании 3D Maya107 просмотров
- Автомойка64 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую к сотрудничеств! Все было сделано быстро и качественно! Подсказал несколько идей, как улучшить верстку и внешний вид!
Ответный отзыв
Всё прошло отлично. Рекомендую.