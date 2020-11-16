fest1nalente

Максим fest1nalente

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разрабатываю сайты.
  • Высшее образование (факультет компьютерных наук),
  • HTML5/CSS3 (SASS/SCSS, LESS)
  • Bootstrap
  • БЭМ
  • Photoshop, Figma, Zeplin, Avocode
  • JavaScript, JQuery
  • MySQL, PostgreSQL
  • Gulp, npm, webpack
  • Эффективно использую DOM, ShadowDOM, Observers
  • Git
  • WordPress
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Отзывы заказчиков

chcff
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Правка верстки
Очень рекомендую к сотрудничеств! Все было сделано быстро и качественно! Подсказал несколько идей, как улучшить верстку и внешний вид!
Всё прошло отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв