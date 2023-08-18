Требуется помощь в деплое смарт-контракта, разработанного на tact для блокчейна TON. Необходимо решить проблемы с покупкой и отправкой токенов, а также внести корректировки при необходимости.
- $100Веб-программирование4 заявкиОткрыт9 дней назад
Создайте 3D-модель корпуса вендингового аппарата, включая проектирование и подготовку чертежей для производства. Уделите внимание деталям и функциональности модели.3D-графика3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется доработка и сопровождение бека для личного кабинета пользователя с использованием PHP и MySQL. Имеется рабочая версия, необходимо разобраться в текущей реализации и доработать функционал. Возможна переработка на другую языковую платформу. Оплата на ФОП по договору.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $200
Необходимо выполнить верстку пользовательского интерфейса для мобильных платформ с использованием HTML. Проект требует внимательного подхода к адаптивности и удобству использования.Завершенгод назад
Необхідно розробити макетну плату на базі двох ESP32 з SMD компонентами. Плата повинна підтримувати підключення зовнішньої WiFi антени, TFT-дисплея та периферії через GPIO. Входи живлення мають бути 12-24 В з регулятором. Можливість прошивки обох контролерів через штекери. Передбачити слоти для SD-карт та SIM800.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить верстку и программирование личного кабинета пользователя. Необходима реализация FrontEnd с последующей интеграцией с бекендом для полноценной работы кабинета.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку сайта-лендинга. Необходимо создать качественную и адаптивную страницу, соответствующую современным стандартам веб-дизайна.Завершен2 года назад
- $30
Необходима консультация по реализации MDB для вендингового аппарата и получению телеметрии. Требуется объяснение алгоритма работы и принципа разбора протокола. Оплата в USDT.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создать и смонтировать промо-ролик для стартап проекта. Видео должно быть подготовлено для размещения на краудфандинговых платформах, с акцентом на привлекательность и информативность. Ожидается качественный видеомонтаж и креативный подход к содержанию.Видеомонтаж20 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется верстка дизайна мобильного приложения под Cordova. Необходимо реализовать 8 экранов и базовую анимацию, включая выезжание формы, подгрузку элементов и открытие окон. Работы выполняются без предоплаты.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Добрый день. Необходимо внести изменения в верстку, основная проблема - "поплыли" слои на разных разрешениях. Планируется постоянное и длительное сотрудничество. Все работы выполняются через TeamViewer. Без предоплатыЗавершен4 года назад
- $100
Всем доброе время суток. Необходим дизайн мобильного приложения по тематике перевозки. Необходим кретивный, качественный дизайн, хорошо продуманое юзабилити. Оплата в веб-маниДизайн мобильных приложений1 исполнительЗакрыт10 лет назад