chcff

Александр Будько chcff

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$420
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DimaKapish
Дмитрий 
23 года
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
$200
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка программного интерфейса
Верстка страниц
Как всегда, всё на высшем уровне!
супер!
Ответный отзыв
DimaKapish
Дмитрий 
23 года
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
$120
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта-лендинга
Верстка лендингов
Как всегда все отлично!
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Ответный отзыв
DimaKapish
Дмитрий 
23 года
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
2 года назад
Верстка и программирование личного кабинета
Верстка сайтовРазработка бэкендаРазработка фронтенда
Рад работать с Александром. Не первый проект уже. Как всегда все четко, предельно понятно
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Ответный отзыв
fest1nalente
Максим 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Правка верстки
Всё прошло отлично. Рекомендую.
Очень рекомендую к сотрудничеств! Все было сделано быстро и качественно! Подсказал несколько идей, как улучшить верстку и внешний вид!
Ответный отзыв