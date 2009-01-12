ffastenergy

Куц Андрей ffastenergy

 
43 годаКазахстан/Петропавловск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Необходимо наполнить форум текстом

    $100

    Необходимо наполнить форум http://sebizforum.com/ текстом. Цена за пост 0.05$, если посты понравиться подыму до 0.06$. Объем пока что на 100$ то есть где то 2000 постов. Текст поста не должна быть менее 300 символов. Предварительно необходимо пройти тест 10 ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно разработать сайт онлайн flash игр.

    $500

    Нужно разработать проект на подобие naduel.ru То есть сделать все как там но с некоторыми отличиями. 1. Не нужны пока игры Ге можно играть напрямую друг с другом (Например игра дурак), то есть нужно сделать игры только ...

    Flash
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно создать online оракул

    Нужно разработать проект на подобие http://weboracle.ru/ То есть что бы так же присутствовали сервисы "Тайна фамилии", "Число судьбы", "Шифр личности", "Тайна имени", "Тайна дня рождения", "Сонник" и партнерская программа. Жду Ваших предложений.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен профи игры "Бизнес-курс: Корпорация плюс"

    Есть работа для настоящих профи компьютерной экономической игры "Бизнес-курс: Корпорация плюс". Оплата договорная. По всем подробностям стучите в асю 375511924 или пишите на e-mail: [email protected]. Предложение в силе до пятницы.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет магазин бизнес идей и технологий

    $500

    Нужно разработать Интернет магазин бизнес идей и технологий с оплатой по смс и WebMoney + натянуть все это в дизайн, то есть проект под ключ. Кратко опишу. В качестве товара будет продаваться текст скрытый под текстом ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад