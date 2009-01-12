ffastenergy

Необходимо наполнить форум http://sebizforum.com/ текстом. Цена за пост 0.05$, если посты понравиться подыму до 0.06$. Объем пока что на 100$ то есть где то 2000 постов. Текст поста не должна быть менее 300 символов. Предварительно необходимо пройти тест 10 ...
Куц Андрей ffastenergyffastenergy
- $100Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно разработать проект на подобие naduel.ru То есть сделать все как там но с некоторыми отличиями. 1. Не нужны пока игры Ге можно играть напрямую друг с другом (Например игра дурак), то есть нужно сделать игры только ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать проект на подобие http://weboracle.ru/ То есть что бы так же присутствовали сервисы "Тайна фамилии", "Число судьбы", "Шифр личности", "Тайна имени", "Тайна дня рождения", "Сонник" и партнерская программа. Жду Ваших предложений.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть работа для настоящих профи компьютерной экономической игры "Бизнес-курс: Корпорация плюс". Оплата договорная. По всем подробностям стучите в асю 375511924 или пишите на e-mail: [email protected]. Предложение в силе до пятницы.Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно разработать Интернет магазин бизнес идей и технологий с оплатой по смс и WebMoney + натянуть все это в дизайн, то есть проект под ключ. Кратко опишу. В качестве товара будет продаваться текст скрытый под текстом ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад