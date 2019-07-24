filippovfedor

Создать каталог товаров отдельную страницу на сайте с товарами Карточку товаров Подробное ТЗ https://www.evernote.com/shard/s396/client/snv?noteGuid=327767f5-2cd5-4e7b-b604-bc0017f974d2&noteKey=219a673f754bc615&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs396%2Fsh%2F327767f5-2cd5-4e7b-b604-bc0017f974d2%2F219a673f754bc615&title=%25D0%25A2%25D0%25B7%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D0%25B0
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
6 лет назад